天津人才新政推出不足2个月 已有6万人办理落户

原标题：天津“海河英才”计划不足2月 6万人办理落户

中青在线天津7月10日电（中国青年报·中青在线记者胡春艳）今天下午，记者在天津开发区举行的2018“泰达•华博杯”华侨华人创新创业大赛暨第五届泰达创新创业挑战赛颁奖仪式上获悉，天津启动“海河英才”行动计划以来，不足2个月时间，已有6万多人进入实质性办理程序。

今年5月16日，天津市在世界智能大会上对外公布了“海河英才”行动计划，大幅放宽落户条件。特别是“本科学历、40岁以下直接落户”的门槛，足见其揽才力度之大，在全国主要大城市中并不多见。

据了解，政策公布后首日，30万人在网上申请落户。为防止也有让把户口“空挂”天津，天津又推出一系列人才新政“补丁”，杜绝此类问题。

天津人才新政到底引来多少人才？据悉，不足2个月时间，已有6万人进入实质性办理程序，“引进的人才平均年龄31岁，涉及专业很广泛。”

责任编辑：余鹏飞