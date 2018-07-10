蔡英文称台风来袭确保大陆渔民安全 网友：应该的

原标题：蔡英文称台风来袭确保大陆渔民安全 网友：都是中国人！

蔡英文

海外网7月10日电 鉴于超强台风“玛莉亚”即将在今晚（10日）袭台，台湾地区领导人蔡英文今日召开会议，听取“灾害应变中心”、台防务部门等机构的简报，要求相关单位做好准备，也提及要协助安置在海上作业的大陆渔民。对此，有岛内网友称，“应该这样，都是中国人。”

台湾“今日新闻”报道称，据蔡英文办公室发言人黄重谚转述，蔡英文在上午10时举行会议，听取“灾害应变中心”指挥官、内政部门负责人叶俊荣，以及气象部门、“防灾科技中心”、消防部门等单位的报告，防务部门负责人严德发也向蔡英文说明台军各项防、救灾的准备。

据悉，台风“玛莉亚”影响台湾地区最剧烈的时间，预估在10日夜间到11日清晨，蔡英文表示，无论是易受灾害区域的预防性撤离与安置，或是防救灾人力、物资的部署，都要在入夜之前完成。至于中国大陆渔民，蔡英文要求相关部门执行渔民的陆上安置作业，确保他们的安全。

对此，有岛内网友喊话，“就应该这样，都是中国人”“承认‘九二共识’，两岸和平。”蔡英文当局上任以来两岸关系倒退，归根究底都是因为民进党当局不承认以一个中国为核心内容的“九二共识”，但知错能改、悬崖勒马并不可耻。

86.7%台湾民众认为“是中华民族一份子”

蔡英文上任已两年多，“台湾竞争力论坛”此前发布今年上半年调查结果。民调显示，有过半台湾民众认同是中国人，认同中华民族的比例保持在八成六以上。据台湾《旺报》消息，针对“是不是中国人”，2016年6月有46.8%台湾民众认为是，而最近一次结果调查发现，台湾民众认为自己是中国人的比例达51.9%。

同时，有86.7%的台湾民众认为自己“是中华民族一份子”。针对认同问题，有28%台湾民众认为“是台湾人，但不必否认是中国人”，有25.9%认为“是台湾人也是中国人”，有11.9%认为“是台湾人也可以是中国人”，三者加起来的“泛中国人认同”总计65.8%。

此外，有高达61.9%的台湾民众认为未来两岸统一的机会比较大，较上次调查的55.4%增加了6.5%。面对大陆的惠台立场，岛内民众持开放态度者占68.5%，其中有43.2%的民众表示“只要对台湾有好处，就可以支持”；另有25.3%的民众认为可以借此“加强前进大陆，开创机会”。

对于两岸议题，国台办也多次指出，和平统一、“一国两制”是大陆解决台湾问题的基本方针。关于“一国两制”的科学构想，几代中央领导人都做过详细的阐述，它是尊重历史、尊重现实、最能充分照顾各方利益、实现国家统一的最佳方式。相信在两岸关系和平发展和推进祖国和平统一的进程中，越来越多的台湾同胞会认识到并且接受和平统一的构想。（海外网 朱箫）

责任编辑：张玉