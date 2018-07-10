河北容城将治城区户外广告:塑韵律起伏城市天际线

原标题：河北容城将整治城区户外广告：按雄安新区统一的规划标准

为推进城乡户外广告清理整治工作，进一步加强容城县户外广告的规范管理，塑造轮廓舒展、韵律起伏的城市天际线，美化提升城市形象，7月9日，容城县召开城区户外广告整治规范工作动员会。

动员会现场 容城宣传微信公众号 图

容城县委常委、政府副县长宋永良主持动员会并讲话；县政府副县长梁思源传达雄安新区管委会关于整治规范城乡户外广告会议精神及工作要求；县执法局局长李伟就城区户外广告整治规范工作讲具体意见。

县委办、县政府办、县执法局、县住建局、县市场监督管理局、县公安局、县委宣传部、容城镇等单位一把手及驻容央企、国企、本地民营企业、外地民营企业单位负责人等共计100余人参加此次动员会。

动员会现场发放《容城县人民政府关于整治规范城乡户外广告的通告》。会议要求入驻容城各央企、国企、民企于7月23日前，自行拆除不符合新区要求和相应标准的楼顶广告。7月31日前，各相关部门对未拆除的屋顶广告进行强制拆除；8月30日前，在全县范围内完成对电线杆广告、灯箱广告、门店橱窗广告、条幅广告及破损老化广告的清理整治工作；12月31日前，按照雄安新区统一制定的户外广告设置规划、技术规范、设置标准，规范审批程序。

会议指出，城乡户外广告清理整治工作关乎新区的规划建设和发展，是今后一段时间内新区和容城县委、县政府重点关注的工作之一，也是必须要完成的一项任务，责任十分重大。召开城区户外广告整治规范工作动员会，主要目的就是动员全县各相关单位和入驻容城县城的各大企业，进一步统一认识、强化责任、狠抓落实，有序有效开展城区户外广告清理整治工作，确保将新区工作要求落实到位。

会议强调，各参会企业和相关单位要提高站位，统一思想认识，加强沟通配合，按照新区要求和相应标准，积极响应，主动担当，迅速行动，在确保安全、规范作业的基础上，严格按照新区要求的时间节点，将户外广告清理整治到位，为新区规划建设大局做好服务。

来源：微信公号“容城宣传”

责任编辑：余鹏飞