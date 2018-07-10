原标题：（经济）我国将用2-3年培育一批国内外领先的高品位步行街

新华社北京7月10日电（记者于佳欣）据商务部消息，为进一步挖掘消费潜力，商务部将支持有条件的城市选择基础较好、潜力较大的步行街进行改造，力争用2-3年时间，培育一批具有国际国内领先水平的高品位步行街。

据商务部流通发展司负责人介绍，我国城市消费占到居民消费的70%以上，随着城镇化进程加快，城市消费作用将更加突出，需进一步挖掘城市消费潜力。尽管我国目前已有相当数量各种类型的步行街，但仍在不同程度上存在环境不佳、档次不高、功能不完善、特色不突出等问题，在消费升级、电商分流、大型购物中心建设冲击下，部分步行街客流减少、效益下降，与当前我国经济发展水平和消费升级需要不相适应。

何为高品位步行街？商务部日前印发的《商务部办公厅关于推动高品位步行街建设的通知》对其进行了“画像”：区位优越，商业资源丰富；环境优美，公共设施健全；功能完善，名品名店集聚；特色鲜明，文化底蕴深厚；消费吸引力和辐射带动力明显，在国内国外享有较高知名度和美誉度。

通知明确，要建立政府支持引导、社会多元参与的步行街改造提升项目投融资机制，并创新管理和服务模式，鼓励商铺业主、入驻商户发起成立商会、公会等行业自律组织，探索政府指导、行业组织协调管理的共同治理模式。

商务部要求下一步各地抓紧编制改造提升方案，明确建设重点和时间节点。商务部将组织制定高品位步行街评价指标，对重点培育步行街进行跟踪指导、定期评价，并总结推广各地的典型经验和成功模式。（完）

责任编辑：张玉