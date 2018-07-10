原标题：本周中央加开了一场重要会议，多城市在会上被点名

日前，在北京召开了一场比较特别的重量级会议。

之所以说是重量级，是因为这场会议规格很高。由栗战书委员长主持会议，全国人大常委会组成人员167人出席会议。

而要说特别，是因为这是一场临时加开的会议。全国人民代表大会常务委员会会议一般每两个月举行一次，而6月22日，十三届全国人大常委会第三次会议刚闭幕，此次会议距离上次会议闭幕仅17天。而且，这是十三届全国人大常委会成立以来首次加开的常委会会议。

种种线索，都让这场会议略显神秘。到底为何会临时加开？这会说了什么？

“检查中发现，部分地区产业结构偏重、布局偏乱，能源结构调整不到位，运输结构不合理，成为大气污染的主因”，栗战书在作全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告时还点名了山东、河北、内蒙古、河南等多地。

加开不稀奇

全国人大常委会会议加开的情况并不多见，但也不是没有发生过。比如十二届全国人大常委会五年来就加开过两次常委会会议，就“辽宁人大贿选案”及“修宪”问题进行了讨论。

而且，在《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会议事规则》中就有规定，全国人民代表大会常务委员会会议一般每两个月举行一次，有特殊需要时，可临时召集会议。

那么，此次的“特殊需要”是什么？据悉，本次会议主要针对的是“打好污染防治攻坚战”问题。

常委会组成人员167人出席会议。在会上，审议了全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告、审议全国人大环资委关于提请审议全国人大常委会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议草案的议案。

说了啥？

栗战书在作报告时说，从法律实施的总体情况看，全社会生态环境保护的意识明显增强，大气污染防治的法治保障进一步强化，依法推进大气污染治理工作力度不断加大。

据了解，十八大以来，在中央财政加大资金投入，5年累计安排大气污染防治专项资金528亿元。在各相关部门分工协作、共同发力下，全国空气质量不断改善。数据显示，2017年，全国338个地级及以上城市可吸入颗粒物（PM10）平均浓度比2013年下降22.7%；京津冀、长三角、珠三角等重点区域细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别下降39.6%、34.3%、27.7%，珠三角区域细颗粒物（PM2.5）平均浓度连续三年达标。

同时栗战书指出，但还存在结构性污染问题较为突出、部分配套法规和标准制定工作滞后、大气污染监督管理制度落实不到位、重点领域大气污染防治措施执行不够有力、执法监管和司法保障有待加强、法律责任不落实等主要问题。

被点名的这些城市

蓝天保卫战尚未获胜，污染防治攻坚战进入攻坚克难期，全国地级及以上城市空气质量达标的还不到1/3。多个城市就因防范治理不到位在会上被点名。

比如，“检查中发现，部分地区产业结构偏重、布局偏乱，能源结构调整不到位，运输结构不合理，成为大气污染的主因”。被点名的城市有山东、河北、内蒙古、河南四地。

山东省传统产业占全部工业的70%， 重化工业占传统工业70%；河北邯郸“城中有钢” ；石家庄 “煤电围城”等问题突出；包头市重化企业围城，全市建成区面积不足总面积1%，但集聚了全市约90%的钢铁产能、89%的火电装机和90%的稀土产量；2017年，河南省煤炭消费量占一次能源消费比重达到 73.6%，高出全国13个百分点。

再比如，有个别地方环境质量监测弄虚作假。“山西省临汾市出现大气环境质量造假窝案，2017年4月至2018年4月，6个国控站点被人为干扰上百次，监测数据严重失真。”

此外，栗战书还指出，“一些地方为迎接检查，存在突击采取防尘措施的现象。”安阳、鄂尔多斯和西安被点名。

据了解，本次执法检查组去了河南、 内蒙古、山西、陕西、山东、河北、安徽、江苏等8省，同时，委托其他23个省 （区、市）人大常委会开展自查。

在检查中不仅发现省市区政府存在一些问题，还发现有部分企业逃避监管、管理粗放，设施不健全，超标排污等问题也很突出。

打赢蓝天保卫战的关键是夯实法律责任、形成治污合力，以法律的武器治理污染、保卫蓝天。此次报告就提出，在2019年年底前出台排污许可管理条例；生态环境等部门要在2018年年底前依法制定并公布有毒有害大气污染物名录等建议。

此次常委会会议审议的执法检查报告，不仅客观反映了目前环境治理存在的主要问题，还深入分析了原因，将有力助推尽早出台更具有针对性、可操作性和可执行性的法律规定。

责任编辑：张义凌