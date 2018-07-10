今年多名宣传部长被查或判刑 鲁炜系十九大后首虎

原标题：梅州两任宣传部长落马 今年以来多个宣传部长被查或判刑

来源：“观海解局”微信公众号

原宣传部女部长被判11年半 继任者也被公诉

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）昨日传来消息，7月6日惠州市中级人民法院一审公开宣判梅州市人大常委会原党组书记、常务副主任林碧红贪污、受贿案，对被告人林碧红以贪污罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元，以受贿罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七十万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一百万元，受贿所得财物予以没收，上缴国库。

值得注意的是，判决书中有一句：“贪污所得财物返还梅州市委宣传部”。根据公诉机关的指控：林碧红担任梅州市委宣传部部长期间，将梅州市委宣传部工作经费共计人民币110万元划拨给梅州市广播电视台，并以代购购物卡、拿发票冲账等方式，从该经费中套取现金人民币80.4万元。

就在此前的5月22日，广东省惠州市人民检察院传来消息：经广东省人民检察院指定管辖，惠州市人民检察院对原梅州市委常委、梅州市宣传部长周章新涉嫌受贿、贪污罪一案提起公诉。

据报道，周章新在任梅州市宣传部部长期间，曾在采访中多次强调作风节俭。2013年，中央电视台将中秋晚会举办地址选在梅州。周章新在通气会上强调，梅州将严格按照中央“八项规定”要求，坚持“节约办会、特色办会、安全办会”原则，能省则省，尽量减少开支。

今年以来 多个宣传部长被审查或被判刑

今年2月，中央宣传部原副部长、中央网信办原主任鲁炜被“双开”，成为十九大以后落马的“首虎”。

今年4月11日，绍兴市委原常委、宣传部原部长何加顺受贿案开庭，公诉机关指控，被告人利用职务便利，为他人在房产销售、项目建设等方面的请托事项提供帮助，非法收受他人所送财物，共计价值人民币559.099万元。目前此案尚未宣判。

5月31日，四川省纪委监察厅发布消息，南江县委原常委、宣传部部长马安国涉嫌严重违纪违法问题，接受了纪律审查和监察调查。经查，马安国违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，长期无偿借管理服务企业车辆供自己使用，收受管理服务对象礼金，公款报销应由其个人支付的费用；违反工作纪律，未履行分管领域全面从严治党责任，对其所分管领域发生的重大违纪违法问题造成严重损失和不良影响负领导责任；利用职务便利非法占有公款，涉嫌贪污犯罪；利用职务上的便利为他人谋取利益并索取、收受财物，涉嫌受贿犯罪。

据四川省纪委6月1日消息：眉山市委常委、宣传部部长付庆一涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

6月15日，马鞍山原市委常委、宣传部部长苏从勇被逮捕。检察机关认定，苏从勇利用职务便利，为他人谋取利益；利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，直接或通过其亲属非法收受他人财物，数额巨大，其行为已涉嫌受贿罪。

6月22日上午，安庆市委宣传部原常务副部长张金华因受贿罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。

责任编辑：张义凌