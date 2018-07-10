公款旅游的“马甲”:从南非“拓展”到携妻儿出差

原标题：从南非“拓展”到携妻儿出差 公款旅游的“马甲”穿了也白穿

来源：“观海解局”微信公众号

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）正值夏季高温，到名山大川甚至国外旅游避暑的人越来越多。记者梳理发现，有些人公款出游披着“培训”、“拓展”、“考察”等的外衣招摇过市，有的人带着老婆孩子“出差”，但不论穿上怎样的“马甲”，最终都未能逃脱纪委监委以及法官的追责权杖。

重庆强调严禁公车到景区避暑 此前通报一总裁公款游德、意

7月7日，重庆市纪委监委专门提出要求：严禁党员干部违规使用公车到景区避暑；严禁以学习培训、考察调研等名义公款旅游。

而就在上个月，重庆市纪委监委通报称：重庆航运交易所党组成员、总裁党志胜在2016年9月至10月，带队一行6人前往意大利、德国参加会议和洽谈业务。期间，党志胜擅自变更出访路线，仅进行短暂公务，其余时间均参观相关景点。返回后，党志胜等人将应由个人承担的参观旅游费用39420元公款报销，并向上级虚假报告出访情况。

2017年9月，党志胜受到党内严重警告处分，违纪款项已清退。相关人员分别受到处理。

公务出差携妻儿同行 商务局原党组成员被免职

浙江省纪委监委网站消息，2017年6月，温州市瓯海区商务局原党组成员、区粮食局原副局长戴伟忠到浙江诸暨、江苏沭阳公务出差，携妻儿同行，期间携妻儿赴诸暨五泄，南京中山陵、夫子庙等景区旅游，景点门票和部分餐费共计1000余元由随行的管理服务对象支付，其他费用共计12825元在区粮食局和局下属单位报销。

2017年7月，戴伟忠到舟山开会，携妻儿同行，违规要求下属单位租车并安排驾驶员开车前往，相关费用共计2950元在下属单位报销。戴伟忠还存在其他违纪问题。戴伟忠受到党内严重警告处分和免职处理，并退赔相关费用。

湖南省副省长公款游被警告 湖北一教育局副局长改培训为游览

据中央纪委监察部网站2015年12月下旬通报，湖南省政府党组成员、副省长张剑飞曾经组织、参加用公款支付的旅游、宴请等，受到党内严重警告处分，并被责令退赔相关费用，所收礼金予以收缴。

另湖北省纪委监委通报，2017年8月，湖北省浠水县教育局党委委员、副局长南学忠组织优秀教师等共160人赴安徽黄山集中学习培训。培训期间，南学忠擅自改变培训计划，将五天培训学习时间减少至两天，其余三天改为集中游览黄山风景区、市区购物和自由活动等。培训期间共计支出各项费用28万余元，其中包含当地租车费用1.98万元，景点门票费用2万余元。上述费用被分摊到各个学校予以报销。2017年12月，南学忠受到党内严重警告处分，违纪资金被追缴。

分管单位22人公款出游 湖北高院副院长受处分

除了自己不能追求享受进行公款旅游，管好下属也是领导干部分内的责任。前不久，中央纪委国家监委网站通报，湖北省高级人民法院党组副书记、副院长覃文萍被问责，原因就是其分管的下属单位有人公款旅游。

通报中说，2013年8月至2014年11月，覃文萍分管的湖北省法官进修学院、省法院基建办先后有4批次22人借公务考察之机公款旅游，覃文萍在相关人员请示考察事项时，没有要求提交考察方案，且在发生问题后未予纠正，仍签批同意报销有关费用。

2016年4月，省法院食堂发生违规同城接待问题，覃文萍在主持研究整改措施时，同意将同城接待单据更换为虚假的非同城接待单据，重新办理审批手续。此外，覃文萍分管的民一庭、机关服务中心等部门存在领导干部违规收受酒店消费卡、不如实报告个人有关事项等问题，其本人还有违规重复享受福利住房政策的问题。2017年9月，因落实主体责任不力等问题，覃文萍受到党内严重警告处分。

到南非和澳大利亚“拓展” 财政局长涉贪腐被判4年

对国人来说，南非、澳大利亚等地都是不少人心中的旅游目的地，而出游一趟动辄数万元也让人望而却步。对于广东省肇庆市端州区原财政局局长和政府性资产管理中心主任、端州区人大常委会副主任郑智超来说，这些都能以“拓展费”的名义报账。

据中国裁判文书网公布，广东省肇庆市端州区原财政局局长郑智超供述，2011年，他和几名公职人员卓某等人吃饭时，有人提出到南非旅游。2011年“十一”期间，被告人郑智超以端州区财政局名义，组织卓某、李某甲等14人，赴南非旅游，团费共26.32万元，经郑智超同意，其中10.16万元以“拓展费”等名义在端州区财政局工会报账列支。

突破底线之后，既有了第一次，就不怕有第二次。

还是这一帮人，2012年“十一”期间，被告人郑智超以端州区财政局名义，组织卓某、李某甲等14人，赴澳大利亚旅游，团费共37.38万元，经郑智超同意，其中11.69万元以拓展费等名义在端州区财政局工会报账列支。

法院认定郑智超犯玩忽职守罪、贪污罪、私分国有资产罪，判处有期徒刑4年，罚金人民币23万元。

带老婆女儿旅游还报销 因贪污罪获刑

郑书强系原任河南省范县计生委党组书记、主任，因涉嫌犯贪污罪、受贿罪2015年1月12日被刑事拘留，同月29日被执行逮捕。

2012年10月1日至5日，正值国庆假期，被告人郑书强同妻女及范县计生站负责人陈某到青海、宁夏旅游。事后，经郑书强签字，陈某在范县计生委报销旅游费用11088元；陈某本人签字后在范县计生站报销37495元。

据范县计生站支部书记陈某证言，2012年9月底，郑书强让自己国庆节与其一同到青海旅游，并说机票已订好。随后，作为下属的陈某将国庆节陪同领导旅游的事情告诉了计生站会计，并让会计准备3.7万元款项。10月2日下午，陈某同郑书强夫妻及两个女儿从郑州乘飞机到达西宁，此次共旅游5天，3.7万元全部花完。后来，陈某在计生委报销了11088元，又分几次在计生站报销了约3.7万元，多报销的1万多元被陈某私自占有。

而被告人郑书强供述称，2012年国庆节前，陈某提出在青海有朋友，建议假期期间去青海旅游，他就携妻女同陈某5人一同到了青海和宁夏旅游。

法院认为，被告人携妻女同陈某假期外出旅游，其性质属于个人行为，所花去的费用理应由个人承担，而郑书强伙同陈某将此次旅游的费用11088元在范县计生委予以报销，主观上具有非法占有公共财物的目的，侵犯了单位公款的所有权及职务的廉洁性，应当以贪污处理。

法院一审认定被告人郑书强犯贪污罪、受贿罪，决定执行有期徒刑4年6个月，并处罚金人民币40万元。

责任编辑：张义凌