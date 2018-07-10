这位落马副市长有些特殊 6项罪名2项都被判无期

原标题：6项罪名2项都被判无期，这位副市长有些特殊

撰文 | 高语阳 孟亚旭

7月9日，内蒙古通辽市原副市长许亚林一审被判无期。

两年半以前，2015年11月，内蒙古自治区纪委通报，许亚林因涉嫌严重违纪接受组织调查。2017年2月，许亚林被通报双开。

6项罪名

说许亚林特殊，是因为在他这个级别的落马官员中，被判无期徒刑算是判刑较重的。

他去年2月被双开，当时的双开通报中提及，他妨害社会管理秩序，利用职务影响和职务上的便利违规为本人办理虚假信息身份证，这一细节在当时引起一些关注。

包头市中级人民法院认为，许亚林犯有数罪，应当对其数罪并罚。政知圈（微信ID：wepolitics）看到，单就受贿罪一条，许亚林就已经被判无期徒刑，除此之外，贪污罪被判有期徒刑十年六个月，挪用公款罪被判处无期徒刑，滥用职权罪被判处有期徒刑三年六个月，巨额财产来源不明罪被判六年，隐瞒境外存款罪被判六个月。

6项罪名中有两项都已经让他被判无期徒刑。

最终法院决定执行无期徒刑、剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。

被判重刑

在落马官员中，被判无期的算是获刑比较重了。在内蒙古官场，判刑比较重的还有内蒙古供销合作社联合社原理事会主任薄连根，他曾担任呼和浩特市市委常委、副市长，在2014年8月，他因玩忽职守罪、受贿罪等被判处死刑，缓期两年执行。

与薄连根几乎同时，2014年7月，十八大以来首位被判的“老虎”，内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅被判无期徒刑。王素毅曾担任呼和浩特市副市长、巴彦淖尔市委书记等职务，他是十八大后反腐风暴中第三个被查的副省部级官员，在他之前，李春城、刘铁男先后落马，但王素毅是十八大后落马“老虎”中首位获刑者。

王素毅在服刑期间因为改造表现好，在2015年获得监狱改造积极分子奖励，因检举重大犯罪活动查证属实，2016年3月获得重大立功奖励一次。2016年11月秦城监狱提出减刑建议，建议将其刑期减为有期徒刑20年1个月，北京市检察院对减刑建议没有不同意见，北京高院也做出裁定，将王素毅无期徒刑减为有期徒刑20年1个月。

有读者可能有印象，内蒙古还有一位被判死刑的官员，是内蒙古自治区政协原副主席赵黎平。但他的情况相对特殊，2016年11月，就赵黎平故意杀人、受贿、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物一案，太原市中级人民法院一审宣判，赵黎平死刑。

与亲人一起站上被告席

政知圈（微信ID：wepolitics）在前文提及，十八大以来，内蒙古已经有多名官员落马。

呼和浩特市原市长汤爱军2016年10月因受贿罪被判有期徒刑12年。判决书中写明：汤爱军在本案侦查过程中积极规劝其妻子王荣杰、儿子汤聪、相关证人、亲友配合办案机关的调查取证工作，认罪、悔罪态度好，依法酌情从轻处罚。

汤爱军规劝妻子、儿子等亲友配合办案机关调查取证，为自己争取了从轻处罚的机会。与此相反，一些官员却与亲友一起敛财，或者是因为亲友谋取利益而获刑。

去年9月，内蒙古自治区乌兰察布市市委原副书记、市长陶淑菊涉嫌受贿犯罪案一审公开审理，检察机关指控，陶淑菊伙同其丈夫王文奇先后非法收受北京某技术有限公司人民币453.1623万元，收受北京某商贸有限公司287.1623万美元（折合人民币1761.514万元）、人民币351.692万元，二人属共同犯罪应以共同犯罪论处。

还有落马后和兄弟同时被判刑的，是通辽市原副市长张国秋。去年10月，张国秋因受贿罪、巨额财产来源不明罪被判14年，他的弟弟张国辉犯受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判有期徒刑十一年。

法院审理认为，张国秋、张国辉相互通谋，利用张国秋的职务便利，要求杨某某将三处公有商业用房以明显低于市场4，231，602元的价格出售给张国辉的行为系索贿，应从重处罚。除此之外，张国辉在明知其帮助张国秋接受的200万元系张国秋犯罪所得的情况下，仍予以保管，行为已经构成犯罪。法院认为，张国秋、张国辉均系一人犯数罪，应当依法数罪并罚。

责任编辑：张义凌