我驻德大使:反对保护主义单边主义对中德意义重大

原标题：（经济）中国驻德大使：反对保护主义和单边主义对中德意义重大

新华社柏林7月10日电（记者严锋 乔继红）中国驻德国大使史明德10日在德国《商报》发表署名文章，重申中国支持自由贸易和多边主义的坚定立场，并表示，反对保护主义和单边主义对中德两国经济发展和人民福祉都具有特别重要的意义。

在这篇名为《坚决反对贸易保护主义和单边主义》的文章中，史明德指出，如今美国一手挑起与中国的贸易摩擦，还对德国等贸易伙伴不断发出恫吓，“这种举着关税大棒四处要挟的贸易霸凌主义，逆时代潮流，不得人心”。

他说，当今世界经济前所未有地融为一体，中国作为经济全球化和全球产业链的重要支持者和参与者，很多出口产品都是在华外资企业生产的产品。美方对中国产品征税，实际上是对中国和各国企业、包括美资企业的征税。美方措施本质上打击的是全球产业链和价值链。

史明德在文章中批驳了美国所谓的“贸易吃亏论”。他指出，美国对华贸易逆差由美国储蓄不足、过度消费等经济结构问题和长期限制高新技术产品对华出口导致。他强调，中美贸易摩擦不会影响中国的对外开放。面对逆全球化和保护主义，中国反而更加坚定改革开放。今年以来，中国相继推出放宽金融、新能源汽车等领域市场准入及合资股比限制、大幅降低进口关税等新举措。面向未来，中国还将出台更多开放措施，创造更有吸引力的投资环境。

他指出，放眼全球，世界需要更多稳定和负责任的伙伴。中国需要德国，德国需要中国。中国愿与包括德国在内的各国一道，坚决反对保护主义、单边主义的倒行逆施，致力于维护稳定和可预期的全球经贸环境。（完）

责任编辑：张义凌