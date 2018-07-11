大气污染物排放标准有无从严修订计划？官方回应

原标题：（人大常委会）依法防治大气污染建设美丽中国——全国人大常委会就大气污染防治法实施情况开展专题询问

新华社记者白阳、罗沙

十三届全国人大常委会第四次会议10日举行联组会议，结合审议大气污染防治法实施情况的报告开展专题询问。

如何解决柴油货车污染问题？企业不公开环境信息怎么办？如何提升环境执法司法实效？……专题询问中，全国人大常委会委员和列席会议的全国人大代表提问切中要害，相关部门负责人回应坦诚。

调整运输结构 治理柴油货车污染

机动车污染问题，社会各界高度关注。吕彩霞委员提问，执法检查中发现，有关部门对机动车污染的治理、燃油品质监管不到位，是否考虑采用大数据、互联网以及新技术等来创新管理制度、手段和方法？

交通运输部部长李小鹏的回应清晰有力：交通运输部将开展铁路运能提升行动、水运系统升级行动、公路货运治理行动、多式联运提速行动、信息资源整合行动和城市绿色配送行动，推进运输结构调整。同时，大力淘汰老旧车辆，推广使用清洁能源车辆，并与相关部门建立联合监管机制，争取多部门共同发力、共同治理好柴油货车污染问题。

国家市场监督管理总局副局长毕井泉说，下一步将把油品质量监管与市场监管统一起来，严肃查处无证市场，及掺假使假、以低标号冒充高标号油品等行为。《机动车环境保护召回管理规定》部门规章送审稿正在按程序召开座谈会听取各方意见，预计近期可以上网公开向社会征求意见。

完善排放标准 推动企业环境信息公开

保卫蓝天白云，需要明确各类大气污染物排放标准。矫勇委员提出，相对我国现在的产业结构和产业分布密度，现行排放标准能否满足大气污染物排放总量控制的要求？有没有进一步从严修订的计划？

生态环境部副部长赵英民对此坦言，我国现行大气污染物排放标准总体达到了国际先进水平，但臭氧、挥发性有机物等排放标准还有所欠缺，企业的主体责任没有完全落实到位，促进污染治理技术进步动力不足，标准编制需要的相关科技支撑不够。

赵英民说，环保部门将进一步完善国家排放标准体系，计划今明两年陆续完成制药、农药等十余个行业VOCs排放标准制定。此外，要在京津冀、长三角和汾渭平原对重点污染物继续设定特别排放限值，进一步严格标准。同时，要全面落实达标排放计划，大幅度减少超标排放违法行为。推动污染治理技术升级改造，为进一步严格排放标准限值奠定基础。

针对全国人大代表刘怀平提出的关于企业环境信息公开的问题，赵英民表示，企业环境信息公开整体还比较滞后，环保部门将依法抓好重点排污单位的环境信息公开，组织各地对重点排污单位环境信息公开情况进行抽查，对不公开、公开不及时、不如实公开的要依法作出处理。此外，推动建立统一的重点排污单位环境信息公开平台，方便公众监督。

解决环境司法瓶颈 提升执法司法实效

治理大气污染，是全体社会成员共同的责任和事业。冯军委员提问，大气污染防治法执法检查中发现了环境司法方面的一些短板，如何健全全民共治体系、推动有效普法、解决环境执法司法实效方面的瓶颈问题？

最高人民法院副院长江必新回答说，人民法院将推进环境资源审判的专门机构和审判团队建设，统一裁判尺度，探索环境审判刑事、民事、行政三合一；推进环境资源案件的跨区划管辖制度改革，防止地方保护；制定相关司法政策和司法解释，细化证据标准，明确认定“严重污染”的标准；创新裁判方式，比如让没有能力缴纳罚金的人通过植树的方式“劳务代偿”。

最高人民检察院副检察长张雪樵说，要进一步完善刑事立法和公益诉讼立法，完善行政执法与刑事司法衔接。要通过建立跨行政区划的司法协作机制，进一步加大打击大气污染犯罪力度。检察机关还将进一步加大专业化建设以及人才培养力度，提升办理大气污染案件的能力水平。

司法部副部长刘炤表示，司法部门将把大气污染防治法作为“七五”普法中期检查的重要内容，加大对违法行为的处罚力度，公开报道有关案件的处理，同时，要广泛调动各方面法律职业者参与普法活动，促进相关法律知识进课堂、进教材。（完）

责任编辑：张义凌