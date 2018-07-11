外媒：多家跨国药企接到中国政府邀请 商谈价格

原标题：外媒关注中国将加速推动抗癌药物降价

参考消息网7月11日报道 外媒称，中国誓言要加快降低抗癌药物的价格。

英国《金融时报》网站7月9日援引中国《人民日报》的报道称，政府官员将推动抗癌药加快降价。此前，中国在2017年的价格谈判后已令一批海外药品的价格降低了多达70%。

据总部位于伦敦的艾意凯咨询公司介绍，按销售额衡量，中国是仅次于美国的全球第二大医药市场，是癌症治疗药物的一个关键增长市场。

据咨询公司Latitude Health的赵衡（音）称，目前已经在国家医保目录内的药物价格可能会降低10%，其他药物可能会降价高达50%，这是它们被纳入国家医保目录的前提条件。

“跨国公司生产的几乎所有抗癌药都可能会降价。”他说。

据知情人士透露，多家跨国制药公司本周接到了与政府官员就价格问题进行商谈的邀请。“这将是一场紧张激烈的谈判，”某欧洲制药商的一位高管表示。

另据印度报业托拉斯网站7月9日报道，中国外交部9日在北京说，有关部门就开展中印双边医药贸易合作及促进扩大印度药品进入中国市场等制定了具体措施。

不过，尚不清楚中国是否已同意向印度公司发放在中国这一巨大市场销售抗癌药的许可——这将是一项重大举措。

报道称，印度药品——特别是治疗癌症的药品——在中国需求量很大，因为它们比西方同类药品便宜得多。

中国外交部发言人华春莹在9日的例行记者会上说，中印就推动印度药品进入中国市场、开展中印医药产业对话交流合作进行着良好沟通。

她还说：“中国进一步扩大进口和降税将给包括印度在内的本地区国家以及世界各国带来巨大的市场机遇。”

报道称，关于全面降低关税，华春莹说：“今年博鳌亚洲论坛召开以来，中方宣布了一系列扩大开放的举措，主动扩大进口，大幅降低了汽车及零部件和日用消费品的进口关税，对抗癌药等药品也实行了零关税。这是中国基于自身发展需要采取的积极措施，得到了有关国家的欢迎。中国将继续按照自己的节奏、目标和发展需要进一步扩大开放。”

她说：“7月1日，《亚太贸易协定》第四轮关税减让成果文件正式生效实施，协定的六个成员国中国、印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝，将对共计10312个税目的产品削减关税，平均降幅33%。我理解你提到的印度削减关税是落实《亚太贸易协定》成果文件的一项举措。”

责任编辑：张义凌