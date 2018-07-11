英媒：中国正建空间站 拟2020年发射主要航天舱

原标题：英媒称中国太空计划提速：拟2020年将核心舱发射升空

参考消息网7月11日报道 英媒称，中国正在建造一座大型空间站并计划在2020年将主要航天舱发射入轨，这是在太空轨道上保持永久性载人航天器的宏伟计划的一部分。

据英国《泰晤士报》网站7月9日报道，中国载人航天工程办公室主任杨利伟说，在随后的两年里空间站至少还将再增加两个舱。

他说：“中国已准备进入空间站时代。”

报道称，新航天舱的发射将标志着中国雄心勃勃的太空计划再次取得进步。

报道还称，按照设计，这座新空间站可容纳三名航天员，到正式运转时将可容纳六人。杨利伟说，中国空间站（CSS）的运行高度为距离地面211英里至280英里（约合340公里至450公里），它将执行医学、生命科学、生物技术、微重力和太空技术等领域的试验。

中国官方媒体报道，中国空间站的航天员训练工作已经启动。

报道称，自杨利伟2003年成为首位中国航天员以来，中国的太空探索能力迅速提升。

虽然中国航天员还没有踏上月球，但北京已经提出了以建立月球基地为最终目标的大胆计划。中国计划今年晚些时候发射第四个月球探测器，它将在月球背对地球一侧着陆并拍摄更清晰的深空照片。（编译/卿松竹）

责任编辑：张义凌