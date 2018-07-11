知识产权局:我国每万人口发明专利拥有量达10.6件

原标题：我国每万人口发明专利拥有量达10.6件

本报北京7月10日电 （记者蒋建科）记者10日从国家知识产权局2018年第三季度例行新闻发布会上获悉：上半年，我国主要知识产权指标实现较快增长，呈现良好发展势头。其中，我国发明专利申请和授权量分别达到75.1万件和21.7万件，商标注册申请量358.6万件，新受理地理标志产品保护申请10个。截至6月底，我国每万人口发明专利拥有量达到10.6件。

这是国家知识产权局重新组建后，首次向社会集中发布专利、商标、地理标志的相关统计数据。

上半年，国家知识产权局共受理通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请2.30万件，同比增长6.3%，其中2.16万件来自国内，同比增长7.6%。

上半年，我国商标注册申请量为358.6万件；完成商标审查306.5万件，商标注册审查周期从8个月缩短至7个月左右；我国新受理地理标志产品保护申请10个，新批准保护地理标志产品46个，新核准使用地理标志产品专用标志企业135家。

据介绍，上半年专利、商标、地理标志的相关统计数据主要呈现出4个特点。一是我国知识产权创造运用水平稳中有进。国内发明专利授权量和拥有量分别较上年同期增长6.5%和19.5%，每万人口发明专利拥有量较2017年底提高0.8件。二是国内企业创新主体地位继续巩固。国内发明专利授权量和拥有量中，企业所占比重分别达到63.8%和67.2%，企业对我国国内发明专利申请增长的贡献率达到66.9%。三是我国企业海外知识产权申请稳步提升。今年前6个月，提交PCT国际专利申请100件以上的国内企业达到17家。四是我国知识产权保护环境进一步优化。全国专利行政执法办案总量同比增长29.5%；查处商标违法案件1.36万件，案值超过2.1亿元。

责任编辑：张义凌