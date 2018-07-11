西安推“机不可失”APP：报备物品丢失可一键报警

原标题：“一键报警”助破案

本报西安7月10日电 （记者龚仕建）以往办案，群众在物品丢失后往往无法精确提供物品特征信息，公安机关接到群众报案后无法将丢失物品信息特征准确登记，公安民警在办案过程中对于收缴的涉案物品（尤其是手机）也常常无法联系失主。

针对这一现实问题，日前，西安公安“机不可失”应用程序正式上线运行。通过这一软件，市民可以对手机、相机、电脑、手表、电动自行车等具有唯一识别码的贵重物品进行网上报备。一旦丢失，可实现一键报警。公安机关在日常办案过程中，对于查获的疑似物品或是起获的涉案赃物，通过应用程序后台数据库进行信息比对，也能够迅速验证物品属性是否涉案，并查找到物品失主。

西安警方近年来积极开展“破小案”攻坚战专项行动，下大力气整治人民群众反映强烈的手机被盗等治安突出问题，着力解决人民群众关心的侵财类小案破案率低的难题。据悉，该应用程序在试运行期间，已录入涉案手机序列号3200多条，其它物品信息100多条。西安市公安局公共交通分局近日利用这一程序，成功为从抓获的扒窃嫌疑人住处起获的16部手机找到了失主。

责任编辑：张义凌