河北宁晋探索容错免责事前备案:干部晋升不受影响

原标题：容错免责先备案，卸下包袱防风险（干部状态新观察·激励担当作为）

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《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》明确要求，建立健全容错纠错机制，宽容干部在改革创新中的失误错误。容错制度该如何适用？怎样能真正为干部解除后顾之忧？河北省宁晋县探索建立容错免责事前备案制度，严格界定容错范围，为敢于担当作为的干部卸下心理包袱。

为处理一项历史遗留问题，河北省邢台市宁晋县规划局某干部选择了参照历史案例并适当变通，但这种解决方法与现行政策相冲突。为此，她和相关科室人员曾被有关部门要求配合调查。

“组织上的调查也是对我们的保护，事后考虑到我们是为了解决历史遗留问题，没有问责。”这位干部虽然表示理解，但心理上确实承受了不小的压力。而这位干部的担心，并非个例。

事前备案完善制度，给干部“试错权”

3月底，宁晋县水务局准备启动滏阳新河清淤工程，却突然接到通知，工程5月1日前必须完工。可是，从公开招标、签订合同到清淤完工，最快也要两个多月。

时间紧、任务重，水务局的工作人员犯了难。再三考虑，水务局进行了容错免责事前备案，采取了超常规举措：先从多家符合条件的企业中择优筛选一家提前进场做前期准备，同时按程序开展招投标，最后再由中标企业正式施工。

“这样既如期完工，又依法依规完成招投标。放在过去可没办法，虽然情况特殊，但招标没有完成就先进场施工，是违规的。”宁晋县水务局党组成员刘维来说。

水务局面临的两难困局带有普遍性。“各部门都有本系统的政策规定，特别是面对一些急难险重任务和遗留问题，如何在纪律红线和法律底线内完成任务，是基层面临的普遍问题。”宁晋县委督查室负责人王青告诉记者，仅去年，他们就对推进慢的重点工作制发督办卡130余张。

主动担当，有时就要面对风险。“当前，改革进入深水期，困难矛盾交织叠加，想要快速推进改革工作，实现改革目的，迫切需要一批勇于担当、敢于创新、善于作为的干部迎难而上，这也是基层面临的实际情况。”宁晋县委书记唐树元认为。

2017年3月，宁晋县出台《宁晋县干部容错（误）免责办法（试行）》，给愿干事、敢干事、能干事的干部以“试错权”。然而，办法出台后，在一些难以推进工作的适用上还是存在一定问题。“试错，就有可能犯错，事后能不能免责，很多干部存在疑虑和顾虑。”宁晋县委办公室常务副主任贾锋经过深入调研得出这样的结论。

如何对容错机制进行完善，去年6月宁晋又探索建立了容错免责事前备案制度。“变事后认定为事前备案，让不少干部放开了手脚。”贾锋说。

部门申请、纪委审查，有重大隐患就叫停

什么是容错免责事前备案？“为了推进工作，对确需采取超常规做法的事项进行备案。”宁晋县委常委、县委办主任程江峰如此解释。

容错免责事前备案分为三个步骤。第一步，由部门提出申请，分管县领导研究决定启动容错（误）免责事前备案后，到县委办、县政府办、县纪委备案；第二步，由县纪委、组织部、财政局、审计局、法制办等单位牵头进行快速审查，如发现有重大问题隐患或谋私嫌疑立即叫停；第三步，经研判认定，不存在谋取私利的故意行为、主观恶意的违规行为等，根据宁晋县干部容错（误）免责办法免于追责或减责。

容错免责事前备案制度的实施，为干部松了绑，最明显的效果体现在项目落地上。

“四证一书”是项目开工前必须要具备的5个要件。“不少项目引进后落地难，关键卡在这5个要件办理上。”宁晋县规划局副局长田青说，5个要件主要涉及5个职能部门，办理程序环环相扣，企业拿到5个要件至少需要半年时间。

田青向记者描述了中科鑫宝项目特事特办的过程：河北省政府批复该项目用地为建设用地后，县国土局履行土地供应程序、办理不动产证的同时，县规划局同步开展用地规划许可证办理。企业聘请第三方机构完成安全条件论证后，相关部门出具安全评价报告又需要5至10个工作日。这个过程中，县规划局同步办理工程规划许可证。企业凭工程规划许可证，到县住建局快速办理了施工许可证。同时，县环保局完成环评，出具了环评报告书。

“整个过程仅用了35天，既没碰触纪律红线，也坚守了法律底线。”中科鑫宝项目负责人如此感慨。据统计，宁晋县容错免责事前备案制度实施一年来，共备案28项，相关手续办理时限缩短1/3甚至一半，160多个重大工程项目受益。“容错事前备案，有助于从体制机制上支持干事者、保护担当者，让想干事的人真正放开手脚干事。”邢台市委党校行政管理教研室主任师新乔教授认为。

容错不是纪律松绑，备案需严格适用范围

“容错绝非违法违纪行为的‘保护伞’，更不是搞纪律‘松绑’。”宁晋县委常委、县纪委书记傅学磊认为，有了事前备案，我们还设定了严格的审查认定程序。“划定容错适用范围，部署重点工作、重要决策、重大项目，化解历史遗留问题，处理较为复杂的群体性事件时，确实需要对现有政策有所突破或需要参照历史案例适当变通解决，不完全符合现有政策的事项，才适用容错机制。”傅学磊说，要真正保护在符合群众利益的改革中发生探索性失误的干部，而将那些不作为、乱作为的排除在外。

据了解，宁晋县容错免责事前备案制度实施一年以来，经纪检部门严格审查，没有发现一起谋取私利、主观恶意违规行为。宁晋县容错免责的干部在各类考核、提拔晋升、评先评优等方面不受影响。

尽管如此，仍有不少人心怀疑虑。

“事后认定需要进一步完善，由相关部门做出明确评价，整个过程才算圆满。对于干事者来说，心里也才更踏实。”一位职能部门的同志感慨。也有人建议，有些手续缺件办理后，应有部门对企业补办手续、补齐材料情况进行跟踪督促。

“容错免责制度还在不断完善，最终要通过有效的体制机制改革，逐步形成一个前期有风险防范评估，中期有严格快速审查，后期有纠错监督机制的完整闭环。以此为抓手，打造一支有激情、有闯劲、有能力的干部队伍，更好地服务县域经济发展。”唐树元说。

责任编辑：张义凌