原标题：中科院与欧洲航空业在纳米复合材料领域首次合作

本报北京7月10日电 （记者吴月辉）中国科学院国家纳米科学中心与空客（北京）工程技术中心近日签署协议，双方将开展应用于航空领域的纳米功能复合材料的相关研究和开发。双方还宣布在国家纳米科学中心联合建立“纳米复合材料联合实验室”并设立“空中客车奖学金”。

中科院国家纳米科学中心主任刘鸣华介绍， 双方计划开展增韧纳米复合材料、导电纳米复合材料、自感应和自愈合纳米复合材料以及纳米健康监测复合材料等方面的技术研发项目，旨在探索如何将先进纳米复合材料技术应用于飞机设计和制造领域。

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