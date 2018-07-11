环保督察回头看已问责超4000人 江苏被罚近2.4亿

原标题：中央环保督察“回头看”问责已超4000人

本报北京7月10日电 （记者寇江泽）截至7日，第一批中央环保督察“回头看”6个督察组全部完成督察进驻工作。督察组交办的群众举报生态环境问题，地方已办结28076件。其中，责令整改22561家；立案处罚5709家，罚款51062万元；立案侦查405件，行政和刑事拘留464人；约谈2819人，问责4305人。从被督察地方报送情况看，河南边督边改问责达1015人，广东拘留环境违法人员162人，江苏处罚金额近2.4亿元。

第一批中央环保督察“回头看”6个督察组于今年5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省（区）实施督察进驻。

进驻期间，督察组共计与140名领导干部进行个别谈话，其中省级领导51人，部门和地市主要领导89人；对120个地（市、盟）开展下沉督察。督察组高度重视群众环境诉求，截至7月7日，共收到群众举报45989件，经梳理分析，受理有效举报38165件，合并重复举报后向地方转办37090件。各督察组注重信息公开，针对督察发现的“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等问题，经梳理后陆续公开50余个典型案例，引起社会强烈反响，发挥了督察震慑、警示和教育作用。

经过努力，一批群众身边的环境问题得到解决；一批整改不力不实的问题得以再次查处；一批督察整改过程中形式主义问题得到严肃问责；一批被故意掩盖的问题得以曝光并全面整改。

根据督察安排，各督察组已进入督察报告起草和问题案卷梳理阶段，并安排专门人员继续紧盯地方边督边改情况，确保尚未办结的群众举报能够及时查处到位、公开到位、问责到位，确保群众举报件件有落实、事事有回音。

责任编辑：张义凌