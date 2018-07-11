原标题：还原泰国普吉沉船事件始末：五大疑问待解

华西都市报-封面新闻记者 杨雪 谢凯 泰国普吉报道

“凤凰号”遇难者头七遇难人数已升至45人

11日就是泰国普吉岛沉船事件遇难者“头七”，已有幸存者陆续返乡，部分逝者家属亦同意火化。广东少年毕业旅行5人团，最终只剩4位少年，于10日晚降落白云机场，回到正常生活当中，而他们的同伴仍停留在普吉，等待一个尚未确定的归处。

7月10日，泰国普吉府府尹诺拉帕在救援情况通报记者会上表示，泰国救援人员在渔民的帮助下又发现3具遗体，基本可以确认为游船翻沉事故遇难者。因此目前确认遇难人数上升至45人，仍有2人生死不明。

诺拉帕说，从发现地点、遗体特征来看，基本确定新发现的3具遗体为“凤凰”号游船翻沉事故遇难者，具体身份需待家属辨认。

悲痛之外，7月5日的事故中，到底发生了什么？在近一周的采访中，华西都市报-封面新闻记者同数位生还者反复交谈、核实细节，试图抽丝剥茧，还原“凤凰号”最后一日的经历。

疑问1

当天是否发布禁止出海通知？

5日上午约9点，“凤凰号”原定90余名客人在普吉岛查龙码头登船，由于各种原因，5人临时决定不上船，最后登船人数为89人，其中有87名为中国游客，另有2名外国人。此时天色略阴沉，下着小雨。经多名普吉岛旅游从业人员证实，此时码头上悬挂的出海旗帜为允许出海的绿色，而当天普吉岛查龙码头的游船几乎倾巢而出。“凤凰号”并非唯一或者少数“违反禁令”出行的船只。

上船10多分钟后，有导游向乘客们表示，“救生衣可以脱下了”，此时船只已经行驶在海面上。根据当天的行程安排，“凤凰号”将造访小皇帝岛和大皇帝岛。在前往第一站小皇帝岛的路上，来自广东的五人毕业旅行团在三楼拍下了最后一张齐整的背影合照。

根据泰国方面公布的消息，当天相关部门曾发送短信预告将有风暴，提醒船只不能出海。但截至目前为止，该说法有2个争议点：一是短信发送的时间据信在下午4点左右，而此时“凤凰号”已出海一整天，并即将踏上从大皇帝岛返回的归途；二是这条短信究竟有没有“禁令”效力，或者只是通知的形式，尚未得到泰方正面回复。也有说法称，这条短信只针对当天的渔船等船只发送，并未包括游船——这一说法目前仍待证实。

疑问2

导游没有督促游客全程穿救生衣，反而收走？

小皇帝岛的行程是进行一系列水上娱乐活动，在尽兴玩耍后，客人们陆续返回。

“导游站在船舱门口，逐一收我们的救生衣，不让湿的穿进去。”幸存者许小姐和林先生均认可这一说法，“说是怕把地板打湿，所以救生衣收起来后，都挂在一楼船舱外的柱子上。”

在这个细节之后，“凤凰号”上全程穿救生衣的乘客已不多。加之随后大皇帝岛的行程相对更休闲，一天时间下来，到客人们逛完大皇帝岛的沙滩，惬意离开时，“凤凰号”上的乘客们，几乎都没有要再穿上救生衣的意识。在数天的采访中，华西都市报-封面新闻记者多次听到同样的细节描述：“船要翻之前，导游冲到1楼船舱逐一派发救生衣。”而部分幸存者证实，自己穿上救生衣冲到甲板上不足半分钟，船就沉了。

值得一提的是，多名幸存者确定，在上船前并未被要求签订任何“安全告知”之类的文件。此外，”凤凰号“幸存者中，有一名孕妇。

疑问3

沉船前船长等工作人员作了哪些应急准备？

当天下午4点，“凤凰号”从大皇帝岛出发回航。此时天色开始阴沉，而据泰方说法，“通知短信”已发送。“凤凰号”没有停在大皇帝岛等待风暴过去，而是凭借经验，选择如期回航。

华西都市报-封面新闻记者反复核实后证实，风暴大约在15-20分钟内聚起，此时“凤凰号”正行驶在海面上，身后是大皇帝岛，身前是珊瑚岛，两岛遥遥相望可见。4点15分至4点20分左右，风暴正式来临，船只在风雨里摇摆，左右倾斜幅度达到45度。有乘客表示害怕，但有导游说：“你看我都没有穿救生衣，怕什么。”

据船上工作人员阿东介绍，当他发现情况越来越糟时，曾询问船长“这船会不会出事”，但后者当时如何回应并未清晰说明。随后阿东到1楼派发救生衣，此时1楼船舱内聚集大多数乘客，连地板上都坐了人，但大多数人在船员派发之前没有穿救生衣。

“一楼发完了衣服，我叫他们去甲板上，然后我往二楼跑，刚上去船就开始沉了。”阿东的这种说法，和幸存者事后描述一致。有幸存者称，自己在一楼属于比较靠后跑出舱门的：“最开始跑出去的人因为船太摇晃，好多倒在甲板上。中间的人被堵住，后面的人往前推。我刚跑出去10秒左右，船就沉了。”从派发救生衣到出甲板，整个过程不到5分钟。

另一方面，一名自称长期在“凤凰号”上工作的潜水教练说，普吉岛上各艘游船“上船后不需要穿救生衣”是普遍现象。

疑问4

载客人数近百人，两艘救生艇是否合规？

5日下午6点左右，“凤凰号”在挣扎自救500米后，沉没在距离珊瑚岛10分钟船程处。落水乘客如有幸能浮出水面，大部分被搭救到“凤凰号”自带的2艘圆形救生艇上。据2艘救生艇上的人员反映，获救时，一艘艇上最多能有10多人。而船上工作人员称，这种救生艇最大容量可达到50人/艘。

记者在采访四川长期从事普吉岛旅游的业内人士处获悉，即使是跟团游，专业导游也只会在救生衣问题上格外小心。但对于救生艇，各家公司都并不十分在意。“可以这样说，我们基本上不会去看救生艇的问题，几乎从来没考虑过。”该名人士称。

疑问5

“凤凰号”上游客参加的是“零元团”吗？

采访中，绝大部分客人是通过飞猪/懒猫等网络平台订购产品出行。根据流程，客人付费给平台，平台联系普吉岛当地票务公司或者旅行社，以居间业务为两方牵线。到目前为止，记者尚未调查到有团员属于“零元团”客户，而重新梳理当天行程，码头上悬挂“绿旗”，出行时天气尚可，甚至早上10点后风和日丽，乘客没有必要“逼迫”船长出海。并且“强迫船长出海”这一细节记者多次和“凤凰号”幸存工作人员以及承接部分游客的票务公司处，均从未提到。

对于泰方正在调查的相应多家旅行社“皮包公司”嫌疑一事，仅以“凤凰号”所属的TCDiving公司来说，在此前的通报中，泰方已证实其“手续和资格没有问题”。具体情况，尚待进一步调查和公布。

来源：华西都市报

责任编辑：张义凌