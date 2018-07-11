台风“玛莉亚”预计11日8时至10时在福建登陆

来源：@浙江之声
[今天上午8-10时在福建连江到福鼎之间沿海登陆]
#台风最新消息# 今年第8号台风“玛莉亚”（强台风级），今天（11日）05时中心位于距离福建省宁德市霞浦县东偏南方向约120公里的东海海面上，就是北纬26.3度、东经121.0度，最大风力15级（48米/秒），中心气压945百帕。预计“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，强度将逐渐减弱，今天上午8-10时在福建连江到福鼎之间沿海登陆（强台风级，14~15级），登陆后继续向西北方向移动，强度快速减弱。（浙江之声记者蔡吉康）
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