新版日本通商白皮书公布 三成篇幅写中国经济变化

原标题：新版日本《通商白皮书》公布，三成篇幅写中国经济变化

[环球时报驻日本特约记者 蓝雅歌]日本经济产业省10日公布2018年版《通商白皮书》。在不含索引等的全部324页中，有关中国的内容达98页，占到整个白皮书的3成。白皮书也对美国贸易保护主义政策提出批评，称这是对基于世贸组织的自由贸易体制的挑战。

日本《通商白皮书》自1949年起每年发布，今年是第70次。在今年的白皮书中，题为“迅速变化的中国经济”的内容达87页。从中国经济成长各领域的变化，到中国新产业发展，白皮书进行了非常详细的阐述。白皮书称，中国电子商务的市场规模也增至世界最大，创业活动非常活跃，专利申请数世界第一。白皮书认为，“日本企业商机巨大”。

在赞赏中国经济发展的同时，白皮书用11页关注中国产能过剩问题。白皮书对“继钢铁之后，半导体行业也可能出现过剩产能”表示警惕。

日本共同社称，白皮书批评美国的贸易保护主义政策，担忧会对全球经济造成负面影响，强调自由贸易的重要性。但《日本经济新闻》注意到，白皮书有关这方面的内容仅为30页。该报称，白皮书主要提及2017年2月以后的日美首脑会谈和日美经济对话，强调合作的重要性。关于美国以日本为对象启动钢铁和铝制品的进口限制一事，仅写入“未将日本排除在外令人极为遗憾”，完全没有关于美正在讨论的汽车额外关税的内容。

对此，日本经济产业省称，“在撰写时间上来不及”。《日本经济新闻》说，4月中旬特朗普就已暗示提高关税，5月下旬启动开征讨论。有日本政府相关人士认为，日本“不希望因多余内容过度刺激美国”，显示出对美国的“揣度”。此外，这么做也有希望避免对7月下旬举行的日美部长级贸易磋商产生负面影响的考量。

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