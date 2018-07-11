澳新猜疑中国要办太平洋岛国峰会 有何动机？

原标题：澳新猜疑中国办太平洋岛国峰会 法媒一语道破澳新动机

[环球时报驻澳特派记者 刘天亮]正在斐济访问的巴布亚新几内亚总理奥尼尔突然抛出一则第三方消息：中方有意在11月举行的亚太经合组织领导人会议（APEC）之前，邀请太平洋岛国领导人在巴布亚新几内亚的莫尔斯比港举行峰会。据太平洋群岛新闻联盟报道，奥尼尔是9日在苏瓦的斐济议会演讲时透露这一信息的。

报道称，会议将只邀请承认一个中国原则的太平洋国家参加。除此之外，奥尼尔没有透露更多具体细节。但这则消息很快吹皱了南太平洋之水。据法新社10日报道，新西兰代总理彼得斯当天对新西兰国家广播电台说，太平洋地区的地缘政治紧张正在升级。中国正在这一长期被忽视的地区填补“真空”。《澳大利亚人报》评论说，这一举动显示出中国在该地区日益增长的信心，向澳大利亚发出“视太平洋地区为‘我们的拼图’”这一信息。

中国官方并未发布或证实上述消息。去年，中国-太平洋岛国论坛对话会特使曾出席第29届太平洋岛国论坛对话活动。据报道，奥尼尔的初衷是希望太平洋国家在APEC会议上向亚洲国家发出一个信息，即太平洋地区想从亚洲获得机遇。这并非排他的合作，预期美国总统特朗普和澳大利亚总理特恩布尔都将参会。

然而，澳大利亚和新西兰对此事的关注，和这一诉求完全不在同一个频道。《澳大利亚人报》称，这一消息是传出澳新将与太平洋岛国签署一项安全协议之后出现的，暗示这是地缘政治的竞争。

新西兰国防部上周发布的国防战略政策文件，将中国在太平洋地区不断提升的影响力视为威胁。法新社10日报道称，新西兰方面意识到中国外交官对这份文件所描述中国形象的关切，但认为这反映了事实。对于这些表态背后真正的动机，法新社一语道破——澳大利亚和新西兰长期以来都把南太视为自己的后院。

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