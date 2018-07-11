原标题：强降雨来袭！北京今有大到暴雨伴有雷电 明天上午结束

中国天气网讯 预计今天（11日）到明天上午，北京将迎来一次明显的降雨过程，最强时段为今天下午到夜间，大部地区累计雨量可达大到暴雨，并伴有雷电。此轮降雨特点为影响范围广，累计雨量大，局地短时雨强较大，公众需加强预防，出门带好雨具。

昨天，南郊观象台最高气温定格在28.1℃，体感比较清凉。昨天夜间，随着降雨云团推进，带来阵雨或雷阵雨。雨量不大，监测显示，今天03时至06时，全市平均雨量仅有0.1毫米，城区及西北微量，最大降雨量出现在门头沟洪水口，也只有6.6毫米。

今天早晨，北京天空阴沉。

但今天到明天上午，京城将迎来一次明显的降雨过程，此轮特点为影响范围广，累计雨量大，局地短时雨强较大。北京市气象台预计，降雨的开始时间为今天早晨，有阵雨，上班时间的气温为23-24℃；白天有小到中雨伴有雷电，最高气温25℃；最强降雨时段出现在今天下午到夜间，累计雨量可达大到暴雨，伴有雷电。

明天上午降雨逐渐减弱结束，大部地区过程累计雨量为30-60毫米，山区及南部地区为60-80毫米，个别站点可达100-150毫米，最大小时雨强为30-50毫米。

从未来一段时间看，今天京城最高温25℃，明天27℃；从周五开始，白天最高温回到30℃及以上，但不会越过35℃高温线。今明的大到暴雨过后，雷阵雨还是会频繁出现，周五西部和南部有雷阵雨或阵雨，周日有雷阵雨，公众需关注临近预报，提前做好防御准备。

气象专家提醒，强降雨天气将导致低洼地区和部分路段出现道路积水，同时伴有雷电，短时强降水、雷暴大风等强对流天气，可能会对晚高峰造成影响。相关部门需注意防范山区强降雨可能诱发的中小河流洪水、山洪及泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害。

责任编辑：桂强