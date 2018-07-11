今年上半年央企密集换帅 传递出什么信号？

原标题：上半年央企密集换帅，传递出什么信号？

撰文 | 董鑫 潘悦

今年过半，各大央企密集迎来人事调整。

昨天（10日）传来消息的就有三家：

中储粮董事长吕军出任中粮集团董事长；

中国交通建设集团总经理陈奋健调任中国铁道建筑公司董事长；

中国联通总经理、副董事长、党组副书记陆益民离任。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现，与往年相比，这半年的央企换帅有了很多新特点，还传递了一些新信号。

咱们一起来看看。

至少19位央企“一把手”履新

政知君根据公开报道统计了一下，截止到目前，至少有19位央企的“一把手”在今年有了新岗位。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）还记得，从2015年到2016年间，也有过一轮十分密集的央企换帅，但当时的人员变动正值央企反腐高潮，很多都是要填补因为高官落马而造成的空缺。

在2015年，中国石油天然气集团公司总经理廖永远，中国石油化工集团公司总经理王天普，中国南方航空集团公司总经理司献民，中国电信集团公司董事长常小兵等，都先后因严重违纪被移送司法机关。

这导致一批岗位出现空缺。

比如，在廖永远被查之后，中国石油天然气集团公司总经理一职空缺一年有余。直到2016年7月，章建华被任命为中国石油天然气集团公司总经理、董事、党组副书记。

△章建华

但这半年的央企换帅则大有不同，在人事调整原因中，并没有“前任落马”这个选项。

“政企交流”

有变化的不止是调整原因，还有调整方向。

在2015年到2016年间的央企人事调整中，很多新任“一把手”曾经在地方政府或者中央部委有过任职经历，离任的“一把手”中也有部分进入政府部门任职。

举几个例子。

2015年4月，中国建筑工程总公司原总经理易军出任住房和城乡建设部副部长；

2016年1月，鞍钢集团公司原董事长张广宁调任广东省人大常委会副主任（现已退休），在进入鞍钢之前，他在广东省政府部门工作过16年，曾任广东省委常委、广州市委书记。

2016年1月，赵双连担任中粮集团有限公司董事长、党组书记，他曾经在内蒙古有过32年的工作经历，进入央企任职之前的职务是内蒙古自治区副主席、党组成员；

2016年2月，王昌顺担任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记，他此前的职务是交通运输部副部长。

在今年上半年的央企人事调整中，“政企交流”得到了延续。

但是人数很少。

宝武钢集团新任董事长陈德荣是少有的体验过政、企两种角色的“一把手”，在2014年出任原宝钢集团总经理之前，陈德荣在浙江工作了16年，先后主政过嘉兴和温州。

他的前任马国强，经过23年钢铁行业的任职之后，在今年3月调任为湖北省委副书记。

领域内跨单位“换帅”

相比“政企交流”，央企之间的交流任职仍然普遍。在19位履新的央企“一把手”中，有6人是从单位内部提拔，其他都是领域内跨单位“换帅”。

这些跨单位的“一把手”虽然在多个单位都有任职经历，但领域相同。

来看几个例子。

6月26日，杨金成接任中国船舶工业集团有限公司总经理

杨金成曾长期在中国船舶重工集团有限公司旗下的七一九所工作，并于2015年12月担任中船重工集团总工程师兼军工部主任。

2016年4月，他跻身中船重工集团党组成员，一个月后担任集团副总经理。

6月26日，刘连舸出任中国银行行长

刘连舸此前在央行系统内工作过16年，国际经验尤为丰富。1996年到1999年，刘连舸任中国驻亚洲开发银行（菲律宾马尼拉）副执行董事。重回央行之后，又历任央行驻欧洲代表处（英国伦敦）首席代表、国际司副司长、人民银行福州中心支行行长、国家外汇管理局福建省分局局长、反洗钱局（保卫局）局长等职务。

2007年，刘连舸出任中国进出口银行副行长。履新之前，他是中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长。

6月27日，罗荣怀接任中国航空工业集团有限公司总经理

从1982年8月参加工作，罗荣怀在航空航天系统内待了足足36年，他还曾经担任歼十飞机、枭龙/FC-1飞机现场总指挥。在去往航空工业任职之前，他是中国航空发动机集团有限公司副总经理、党组副书记。

“国家队”合并？

在业内，“重组之前、人事先行”一直是央企合并之前的一条不成文的定律，此轮央企调整，有部分企业传递出了这条讯息。

此处应该有例子。

6月27日，新兴际华集团有限公司原董事长奚国华，被任命为中国第一汽车集团有限公司总经理。

中国一汽、东风汽车、长安汽车，三大中国汽车品牌要“三合一”的消息由来已久。

2017年12月1日，“三汽”在湖北武汉举行了战略合作框架协议签约仪式。根据协议，三方将在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、联合出海“走出去”、新商业模式等四大领域展开全方位合作，共同致力于推动中国汽车市场发展和中国汽车品牌综合实力提升。

而奚国华的到任，也在业内引起风波。他还有一个称号，叫做“央企重组高手”，曾经主导、见证了中国南车集团公司和中国北车集团公司重组合并。

当然，合并只是企业重组方式之一。“一把手”调整履新之后，到底会给央企带来哪些变化，咱们还要静观其变。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）不禁想起，两个多星期之前，国资委网站发布了这样一条消息：

6月22日，国资委召开中央企业重组整合工作座谈会。

国资委副主任、党委委员翁杰明指出，党的十八大以来，有19组36家企业已经完成重组。中央企业布局结构不断优化，重组企业竞争实力显著增强，规模实力、经营业绩大幅增长，技术创新能力显著提升。

中央企业重组工作要在培育具有全球竞争力的世界一流企业、落实供给侧结构性改革、产业结构调整转型升级、瘦身健体提质增效等方面发挥更大作用。

进一步加大工作力度，扎实推进整合融合，确保实现重组预期目标。

空缺待补

此轮人事调整还有一个原因是一些“一把手”因为年龄问题卸任。

比如，吕军调任中粮集团董事长的同时，原董事长赵双连退休。赵双连生于1957年4月，刚满61岁。

再比如，中国联通总经理陆益民离任之后，新职务是中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，中国通用技术集团原总经理李谠出生于1956年10月，今年62岁。按照中组部和国资委的规定，原则上，央企领导班子成员退休年龄为60岁，根据情况可以放宽到63岁。

公开资料显示，李谠是晚清重臣李鸿章的重孙女，曾担任过陕西省长助理。从2000年9月进入通用技术集团至今，已经在此工作了近18年。

前天（9日），李谠还与通用技术集团董事长许宪平一起会见了黑龙江省委书记张庆伟。

此前的人事调整仍有空缺待补，本轮人事调整之后又有新的空缺。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）不完全统计了一下，待补岗位包括但不限于：

华能集团 总经理

中国联通 总经理

宝武钢集团 总经理

中国远洋航空 总经理

中储粮集团 董事长

鞍钢集团 董事长

新兴际华集团有限公司董事长

中国交通建设集团有限公司总经理

调整仍在继续，咱们下次接着聊。

资料 | 新华社、澎湃新闻、北京商报、人民网等

责任编辑：张申