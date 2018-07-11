工信部：电信企业要按月推送账单 严控骚扰电话

原标题：工信部要求电信企业向用户按月推送账单信息
记者11日从工信部获悉，针对社会反映的手机不明扣费等问题，工信部要求基础电信企业下月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息。工信部将组织开展综合整治骚扰电话专项行动，严控骚扰电话传播渠道，加强预警、监测、识别和拦截。（记者张辛欣）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 普吉沉船关键点 泰国官方与旅行社吵翻
- 【 军事 】 出鞘：辽宁舰“娘家”为何轰然倒塌
- 【 财经 】 老龄化严重 辽宁坐不住了:生二孩有奖...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 杨丞琳为李荣浩庆生连续4年准点送祝福
- 【 科技 】 小米海外故事：梦想与现实
- 【 教育 】 老外崩溃：中国人英文名快把我们吓死...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有