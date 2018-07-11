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工信部：电信企业要按月推送账单 严控骚扰电话

工信部：电信企业要按月推送账单 严控骚扰电话
2018年07月11日 08:54 新华视点
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　　原标题：工信部要求电信企业向用户按月推送账单信息

　　记者11日从工信部获悉，针对社会反映的手机不明扣费等问题，工信部要求基础电信企业下月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息。工信部将组织开展综合整治骚扰电话专项行动，严控骚扰电话传播渠道，加强预警、监测、识别和拦截。（记者张辛欣）

责任编辑：桂强

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