受台风影响北京南站部分列车停运 乘客可办理退票

原标题：[北京南站]停运公告，紧急通知！
来源：北京南站公众号
受台风“玛莉亚”影响，北京南站7月11日将有部分列车停运，请已购买停运车次车票的旅客及时办理退票等相关业务，给您带来的不便敬请谅解。
“北京南站始发”停运车次：
G55、G27、G325、G323、G301、G8901、G303、G1567、G355
“北京南站到达”停运车次：
G9002、G56、G302、G324、G322、G304、G8902、G28、G1568、G356、G8912、G8924、G9006
注：如个别车次信息临时变化，请以站内公告或12306信息为准。
特别提示：
购买了以上车次车票的旅客可在30日内持车票（含当日）办理退票等相关业务，退票时不收取退票费。
通过网络购票未换取纸质车票的旅客，可在12306网站直接办理退票。
已取票的旅客，可以选择就近的火车站直接办理退票等相关业务，可以大幅度节省您的时间以及免去一些不必要的波折。
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