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强台风“玛莉亚”登陆福建连江

强台风“玛莉亚”登陆福建连江
2018年07月11日 09:13 中国天气
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　　原标题：刚刚，强台风“玛莉亚”登陆福建连江！！

　　据中央气象台消息，今年第8号台风“玛莉亚”已于今天（11日）9时10分前后在福建连江黄岐半岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为960百帕。为有气象纪录以来，7月登陆福建的最强台风#今年第8号台风玛莉亚# 

点击进入专题：
17级超强台风“玛莉亚”将登陆我国

责任编辑：桂强

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