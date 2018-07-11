原标题：刚刚，强台风“玛莉亚”登陆福建连江！！

据中央气象台消息，今年第8号台风“玛莉亚”已于今天（11日）9时10分前后在福建连江黄岐半岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为960百帕。为有气象纪录以来，7月登陆福建的最强台风#今年第8号台风玛莉亚#

责任编辑：桂强