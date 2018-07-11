原标题：刚刚，强台风“玛莉亚”登陆福建连江！！
据中央气象台消息，今年第8号台风“玛莉亚”已于今天（11日）9时10分前后在福建连江黄岐半岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为960百帕。为有气象纪录以来，7月登陆福建的最强台风#今年第8号台风玛莉亚#
点击进入专题：17级超强台风“玛莉亚”将登陆我国
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 普吉沉船关键点 泰国官方与旅行社吵翻
- 【 军事 】 出鞘：辽宁舰“娘家”为何轰然倒塌
- 【 财经 】 老龄化严重 辽宁坐不住了:生二孩有奖...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 杨丞琳为李荣浩庆生连续4年准点送祝福
- 【 科技 】 小米海外故事：梦想与现实
- 【 教育 】 老外崩溃：中国人英文名快把我们吓死...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有