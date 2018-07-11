强台风“玛莉亚”登陆福建连江 风雨致高铁停运

原标题：强台风“玛莉亚”登陆福建连江 风雨持续致高铁停运

中国天气网讯 今年第8号台风“玛莉亚”已于今天（11日）9时10分前后在福建连江黄岐半岛沿海登陆，成为7月登陆福建的最强台风。预计登陆后，“玛莉亚”的强度将迅速减弱，，但今天风雨影响仍会持续，福建北部、浙江东南部、江西中部等地的部分地区有大暴雨，公众仍需注意防范。

据中央气象台消息，今年第8号台风“玛莉亚”已于今天（11日）9时10分前后在福建连江黄岐半岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为960百帕。为有气象纪录以来，7月登陆福建的最强台风。登陆后向西北方向移动，强度逐渐减弱，穿过福建北部，于今天晚上移入江西境内，并减弱为热带低压。

尽管强度减弱，但风雨影响仍在。预计今天将是“玛莉亚”影响最为集中和剧烈的时段。作为一个快手台风，“玛莉亚”具有增强快、移速快、影响快的特点，同一时间同一地点的风雨持续时间可能不会超过12个小时，甚至更短，但是它的风雨影响有可能会突然出现并迅速加强，公众需关注临近预报，提高警惕。

受“玛莉亚”带来的强风雨影响，福建到浙江的高铁今天已停运，尤其是台州到福州段，温州、福州等多个机场可能出现较多延误或取消。明天有望恢复通行。公众出行需多留意铁路和航空的最新信息。

气象专家提醒，“玛莉亚”造成的风雨极端性强，短时强风暴雨，影响极为突出，因此在防范时绝不能掉以轻心，公众出行时需注意强降雨可能造成交通不畅，特别是雨量较大区域可能出现内涝；同时，持续强降雨可能引发内涝、山体滑坡和泥石流等次生灾害，需加强防范，提前做好应对。

责任编辑：吴金明