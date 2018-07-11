受“玛莉亚”影响浙江温州苍南海水倒灌 群众转移

原标题：受“玛莉亚”影响温州苍南发生海水倒灌，受困群众紧急转移

“玛莉亚”

浙江应急广播FM93雅戈尔动态气象直播室气象主播天天消息：今年第8号台风“玛莉亚”（强台风级），今天（11日）05时中心位于距离福建省宁德市霞浦县东偏南方向约120公里的东海海面上，就是北纬26.3度、东经121.0度，15级（48米/秒），945百帕。

预计“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，强度将逐渐减弱，今天上午8-10时在福建连江到福鼎之间沿海登陆（强台风级，14~15级），登陆后继续向西北方向移动，强度快速减弱。

受“玛莉亚”影响，截至今天05时温州、台州等地部分出现了20-30毫米，局部50毫米以上的降水。昨23时到今05时， 面雨量温州市24.3毫米、台州市12毫米，县区（市）面雨量较大的有瓯海区30.9毫米、乐清30.8毫米、永嘉27.5毫米，共有5个乡镇超过50毫米，较大的有盐盆街道60.6毫米、乐城街道58.2毫米。

温州、台州、宁波沿海地区及海面部分出现了8-10级，局部12级以上的大风，较大的有时砰53.8米/秒（16级），平屿53.1米/秒（16级），洞头南策岛43.7米/秒（14级）。

预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，即将于11日上午在福建霞浦到福清一带沿海登陆（强台风级，14-15级，42-48米/秒）。登陆后向西北方向移动，强度逐渐减弱，穿过福建北部，于今天晚上移入江西境内，并减弱为热带低压。

大风预报：11日08时至12日08时，台湾以东洋面、东海大部、台湾海峡、福建沿海、台湾沿海、浙江沿海、长江口区将有7-10级大风，其中东海南部、台湾海峡北部、福建东北部沿海、浙江东南部沿海将有11-12级大风，“玛莉亚”中心经过的附近海面或地区的风力有13-15级，阵风可达16-17级。

降水预报：11日08时至12日08时，台湾岛北部、福建中北部、浙江南部、江西中南部等地将有大雨或暴雨，其中，福建北部、浙江东南部、江西中部等地的部分地区有大暴雨（100-240毫米），上述地区最大小时降水量30-50毫米，局地70毫米以上。

狂风暴雨

浙江应急广播FM93记者易油均从温州苍南发回消息：目前记者正在温州苍南巴曹村，消防中队一早就接到消息说海水倒灌，有人员被困，目前3名人员已经提前撤离，消防人员依旧在继续救援。

由于现场都是80-90年代的老房子，路面只有5-6米宽，还有很多的老旧电线，所以还是有一定的危险。

消防人员表示，这里大部分居民已经转移，但是有小部分开商铺的群众不肯离去，目前正在一家家疏散。

救援难度主要是雨还在下，导致的海水倒灌在水里逆行有难度，水位也可能会越来越高。

不过也有居民在这样的大雨中也有“小丰收”，记者在现场看到，有村民在水里抓到了大鱼。

受台风“玛莉亚”影响，温州市苍南县龙港镇巴曹社区出现洪水内涝，水位不断上涨。7月11日6时，龙港镇武装部组织民兵应急排正在紧急转移受困群众。

浙江应急广播FM93记者裕杰随消防接到警情，行道树被台风刮倒！

消防人员迅速处理，短时间内恢复道路通行。

全力以赴做好防台防灾工作

省防指提升防台风应急响应至Ⅱ级

丽水市昨天11时将防台风应急响应提升至Ⅲ级；宁波市昨天12时启动防台风Ⅳ级应急响应；温州市昨天18时启动防台风Ⅰ级应急响应。

根据《浙江省防汛防台抗早应急预案》，省防指决定于7月10日18时将防台风应急响应提升为Ⅱ级。省防指要求，各级各有关部门要按预案和职责分工做好各项防台风工作，全力保障人民群众生命安全，最大程度减轻灾害损失。

省林业厅、农业厅等下发紧急通知

浙江海事局于昨天11时发布防台2级警报。

省林业厅下发紧急通知，要求暂停野外林业生产经营活动，重点排查林业基层危旧房屋，加固树木及大棚、管护房等基础设施，确保林区群众生产生活安全。

省农业厅下发紧急通知，要求把防御台风“玛莉亚”作为当前农业生产最为紧迫、最为重要的任务。加强隐患排查，做好农机作业、休闲农业等领域的隐患排查和防范应对；加强技术指导，减轻农业生产损失。

温州等7市共转移309433人

截至10日20时，温州、台州、丽水、宁波、杭州、嘉兴、金华等7市共转移309433人（陆上转移276682人，船上人员回港及上岸32751人）。全省有20794艘渔船全部已在港避风或处于安全水域；4950艘非渔船已在港或处于安全水域。

浙江部分景区暂时关闭

据省旅游局消息，浙江部分景区暂时关闭，但受台风影响天气不稳定，部分景区暂未上报，建议大家在出行前先向各个景区咨询！

铁路杭州站停运、加开部分列车

杭州萧山国际机场航班取消情况

截至目前，有如下航班取消↓↓

浙江应急广播FM93交通之声从萧山机场了解到，截至昨晚22：00，杭州机场7月11日取消的航班如下：

天津航GS7853杭州—揭阳航段，GS7854揭阳—杭州航段。

东航 MU5211/2，杭州-广州-杭州

厦航 MF8531/2，杭州-厦门-杭州 MF8153厦门-杭州航段 MF8154杭州-厦门航段

MF8534青岛—杭州

南航 CZ6967/8，深圳-杭州-深圳 CZ3803/4，广州-杭州-广州CZ3749/50 珠海-杭州-珠海

深航 ZH9877/8 杭州-深圳-杭州

海航 HU7489杭州—烟台， HU7407杭州-珠海，HU7260杭州-三亚

山航 SC8795厦门—杭州，SC8838 杭州-厦门

7月12日取消航班：

厦航MF8532，杭州—厦门

部分综合中央气象台、浙江发布

雅戈尔动态气象直播室提醒您：台风过境，请尽量减少外出，并将衣物、花盆等物品移入室内，千万不要把晾晒衣服被褥的铁丝，拉接到窗户及门上！

点亮大拇指，愿这次来势汹汹的强台风“玛莉亚”平稳度过！损失降至最低！

来源：浙江应急广播FM93交通之声

责任编辑：张申