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海洋预报台发布海浪I级警报 东海南部有10米狂浪

海洋预报台发布海浪I级警报 东海南部有10米狂浪
2018年07月11日 09:23 央视新闻
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　　原标题：国家海洋预报台11日8时发布海浪I级警报（红色）

　　受今年第8号强台风“玛莉亚”的影响，预计：7月11日白天，东海南部、钓鱼岛附近海域、台湾海峡北部将出现6到10米的狂浪到狂涛区，近海海浪预警级别为橙色；浙江南部、福建北部将出现5到7米的巨浪到狂浪，该沿岸海域海浪预警级别为红色；浙江北部将出现4到5.5米的大浪到巨浪，该沿岸海域海浪预警级别为橙色；福建南部将出现2.5到3.5米的大浪，该沿岸海域海浪预警级别为黄色；上海将出现2到3米的中浪到大浪，该沿岸海域海浪预警级别为蓝色。

　　请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

　　同时，国家海洋预报台发布风暴潮Ⅳ级警报（蓝色）。

　　受今年第8号强台风“玛莉亚”的影响，预计：7月11日中午到12日上午，浙江宁波到福建闽江口沿海将出现50到150厘米的风暴增水。上述岸段内的福建琯头、白岩潭、浙江龙湾、瑞安和鳌江潮位站将于11日夜间出现达到当地蓝色警戒潮位的高潮位。浙江省温州市和福建省福州市的风暴潮预警级别为蓝色。

　　请沿海政府及相关部门做好防御风暴潮的应急准备工作；各涉海相关单位采取积极有效的措施，组织渔船、养殖渔排、养殖场等做好防御工作；加固沿海渔业养殖水产设施和渔港设施，做好防潮准备。

　　（央视记者 郑天皓 李洁）

点击进入专题：
超强台风“玛莉亚”登陆我国

责任编辑：桂强

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