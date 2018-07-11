超强台风“玛莉亚”登陆在即 浙江福建沿海现狂浪

原标题：超强台风“玛莉亚”登陆在即 浙江福建沿海出现狂浪

新京报快讯 （记者信娜）“玛莉亚”即将登陆，记者从国家海洋预报台了解到，受其影响，浙江南部、福建北部沿岸海域出现了6到9米的狂浪到狂涛，并继续发布发布海浪红色警报。

今晨7时位于距离福建省宁德市霞浦县东南方向约90公里的海上，将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，将于11日上午在福建霞浦到福清一带沿海登陆。

预计7月11日白天，东海南部、钓鱼岛附近海域、台湾海峡北部将出现6到10米的狂浪到狂涛区，近海海浪预警级别为橙色。浙江南部、福建北部将出现5到7米的巨浪到狂浪，该沿岸海域海浪预警级别为红色。

此外， 根据中国海洋观测网实时水文气象资料分析，受今年第8号强台风“玛莉亚”的影响，7月10日20时至11日07时，浙江瑞安、鳌江和福建沙埕潮位站出现达到当地橙色警戒潮位的高潮位。浙江宁波沿海等地出现风暴增水，上述岸段内的福建三沙潮位站出现了达到当地黄色警戒潮位的高潮位。

国家海洋预报台提醒，各涉海相关单位组织渔船、养殖渔排、养殖场等做好防御工作，并加固沿海渔业养殖水产设施和渔港设施，做好防潮准备。

责任编辑：张申