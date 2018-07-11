北京发布黄色预警 海淀等山区发生泥石流风险较高

原标题：北京发布地质灾害黄色预警
北京市规划国土委和市气象局11日9时联合发布地质灾害气象风险黄色预警。未来24小时，房山、门头沟、海淀、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险较高，请注意防范。
（央视记者 于晶晶）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 普吉沉船关键点 泰国官方与旅行社吵翻
- 【 军事 】 出鞘：辽宁舰“娘家”为何轰然倒塌
- 【 财经 】 老龄化严重 辽宁坐不住了:生二孩有奖...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 杨丞琳为李荣浩庆生连续4年准点送祝福
- 【 科技 】 天猫京东网店售处方药竟不需处方
- 【 教育 】 老外崩溃：中国人英文名快把我们吓死...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有