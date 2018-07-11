浙江沿海受“玛莉亚”影响下暴雨 已转移35.8万人

原标题：浙江沿海受“玛莉亚”影响出现大风暴雨，已转移35.8万人

2018年7月10日，浙江温岭市石塘镇金沙滩海域，原本平静的潮水掀起巨浪，将一辆正在加固海塘堤坝作业的挖掘机淋湿。 东方IC 图

为应对今年第8号台风“玛莉亚”，浙江省防汛防台抗旱指挥部7月10日18时已将防台风应急响应提升为Ⅱ级。澎湃新闻（www.thepaper.cn）从省防指获悉，至11日5时，温州、台州、丽水、宁波、杭州、嘉兴、金华7市已转移358321人（陆上转移325383人，船上人员回港及上岸32938人），全省20794艘渔船、4950艘非渔船已在港避风或处于安全水域。

受台风影响，浙江东南沿海海面和沿海地区分别出现10~12级和8~10级大风，局地13~16级。同时，东南沿海出现大雨暴雨，至11日6时，温州市面雨量31毫米、台州市17毫米。

澎湃新闻11日早上在温州苍南县霞关镇看到，这里已受“玛莉亚”外围风圈影响，雨量不大，但沿海区域海水上涨，街道被淹没，最深的地方积水超1米，不少临街居民运来沙袋，堵在门口。当地防汛抗台人员在街面巡查，部分区域住户已被疏散到临时安置点。据县防汛防台抗旱指挥部人士介绍，全县193所临时安置点都已启动，最多可容纳6.46万人。

责任编辑：张申