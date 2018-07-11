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宝成铁路因暴雨暂时封锁 多趟列车停运晚点

宝成铁路因暴雨暂时封锁 多趟列车停运晚点
2018年07月11日 09:37 封面新闻
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　　原标题：宝成铁路因暴雨暂时封锁 多趟列车停运晚点

　　[宝成铁路因暴雨暂时封锁 多趟列车停运晚点]今早7时许，受持续暴雨水害影响，宝成铁路多个区间雨量超标，为确保列车运行安全，铁路部门封锁线路巡查排险。途经该区段的旅客列车不同程度晚点。此外，受持续降雨影响，今天西南铁路多趟列车停运，具体有：贵阳北-厦门北G1686/7次、厦门北-贵阳北G1688/5次、重庆北-福州D2228/5次、福州-重庆北D2226/7次、福州-重庆西G1756/7/6次、福州-重庆西G1756/7/6次、重庆西-福州G1755/8/5次、福州-成都东D2242/3次、成都东-福州D2244/1次。（川报观察）

责任编辑：吴金明

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