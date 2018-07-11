副国高度赞赏项目落户上海 中美摩擦期传特殊信号

原标题：政治局委员高度赞赏的项目，中美摩擦期传递特殊信号

来源：长安街知事公众号

昨日，美国特斯拉公司董事长兼首席执行官埃隆·马斯克抵达上海。中共中央政治局委员、上海市委书记李强，上海市市长应勇与他会面。

李强（右）会见马斯克

傍晚，合作消息传出：规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区，这是上海有史以来最大的外资制造业项目，同时揭牌的还有特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心。

换句话说，集研发、制造、销售一条龙的国产特斯拉就要来了。

2017年，中国市场为特斯拉的总营收做出了大约17%的贡献，在华年销量估计为1.5万辆，是特斯拉全球第二大市场，未来的增长前景十分广阔。

目前，特斯拉在美国面临产能不足的危机，马斯克一度搭帐篷睡在工厂“监工”，加上高管出走、市场唱衰、用户退订等负面消息困扰，特斯拉亟需抓住中国市场这个“强力引擎”。

然而，在中美存在贸易争端的背景下，7月6日起，中国对原产于美国的进口汽车加征25%的关税。该决定很快影响到特斯拉，车价上浮13.9万至25.7万。这促使马斯克加快在中国建厂的步伐。

消息传出，中国消费者开心了。以前买特斯拉，总要比美国售价贵上20多万，让人感到“肉疼”。特斯拉官方曾给出解释，我们在美国生产车，来中国销售一要运费，二要税费，差价主要花在上面了。

上海超级工厂投产后，运费、税费大幅下降，加之使用中国的零部件、劳动力，有利于削减成本，国产特斯拉的售价无疑将带给消费者惊喜。

据报道，上海超级工厂不仅供应中国，还将覆盖亚太，其每年50万辆的产量目标很令人心动，这与目前特斯拉在美国的全年产量目标持平，将带来大量就业机会。昨日与应勇会谈时，马斯克表示，上海这座城市的美丽和活力令人惊叹，希望特斯拉超级工厂尽早建成，为上海添彩。

应勇（左）与马斯克握手

特斯拉落户上海，可以说是“千呼万唤始出来”。早在2014年，就有相关消息传出，但具体落实存在障碍。从去年开始，中国方面持续释放出积极的信号。

2017年8月，国务院正式印发《国务院关于促进外资增长若干措施的通知》，明确指出推进新能源汽车制造等12个领域的对外开放。

今年1月，中央政治局委员、中财办主任刘鹤出席达沃斯世界经济论坛，表示中国将扩大制造业、服务业对外开放，主要取消或者降低对外商投资的限制。

6月28日，发改委和商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，明确提出：2018年取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制。此后，特斯拉在华建厂基本“水到渠成”。

具体到上海的优势，李强告诉马斯克，上海汽车产业发达，拥有比较完整的汽车产业链基础，特斯拉项目选择落户上海，将有助于更好拓展中国市场、亚太市场。我们将积极打造国际化、法治化、便利化的营商环境，为中外企业在沪发展创造更加有利的条件。

马斯克表示，将全力以赴把上海超级工厂打造成为集研发、制造、销售等功能于一体的绿色可持续工厂典范。对此李强表示赞赏。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前介绍过，首届中国国际进口博览会将于11月5日在上海开幕，这是今年中国四大主场外交活动之一。李强昨天向马斯克发出邀请：这是中国向世界主动开放市场的重大举措，也是各国企业展示新品的重要平台。欢迎特斯拉参展并带来最新技术和优质产品，共享经贸发展机遇。

马斯克带着特斯拉远渡重洋来到上海，正印证了那句话：宽广的太平洋有足够的空间容纳中美两个大国。

责任编辑：张申