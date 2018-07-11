侠客岛：认真聊聊贸易反制对中国和民众的影响

原标题：[解局]认真聊聊贸易反制对中国和民众的影响

[侠客岛按]

自美国挑起贸易战、中国被迫应对开始，国内的讨论热度始终很高。毕竟，这牵涉到世界上两个最大经济体，更牵涉到市场、民众、生活与信心。

最近一直有岛友在后台给我们留言，想听听岛叔对于贸易战可能对中国产生多大冲击、如何影响普通民众生活的分析。有人还说，你看人美国商务部列出的几千项清单，明明白白告诉其民众中国对他们“危害”有多大，但中国为什么不做这样的事情？对美加税反制抱负难道不会拉高消费品的价格吗？

这是个专业性很强的技术活儿，于是我们再次邀请到了专门研究经贸问题的岛叔来作答。（就在本文发布前不久，特朗普的2000亿美元征税清单又出来了，号称至少两个月后实施。）

简单来讲，美国挑起贸易战，中国反制，要承受的最大直接冲击在于对美出口增负。我方报复反制，对部分进口美国商品加征关税，也有可能给我们的下游厂商、消费者带来一些负担。

中国能否承担贸易战带来的冲击？我们可以从宏观和微观两个层面分析。如果你觉得宏观分析看多了，可以直接拉到微观技术分析。

宏观

纵览中国经济、产业、贸易全局，有一些基本特征，决定了中国能够较好承受贸易反制的代价。

首先，中国已是制造业第一大国，拥有39个工业大类、191个中类、525个小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家。这既是中国竞争力的重要源泉，也是中国应对外部强加贸易战底气的最大来源。

凭借这一基础，中国不害怕美国在贸易战中的极端措施（类似建国初期对华全面贸易禁运），因为那只会导致美国自己国内市场供应大面积断绝；也不担心对美贸易报复会过多抬高国内制成品价格，反可将其作为进口替代、推进国产化、或发展出口导向先进制造业的契机。

其次，中国从美国进口的大宗货物在中国市场占有率不是很高，最高30%上下，较多的是百分之一二十，多数是初级产品，可替代性较强。这一点决定了，中国的对等报复对相关货物供给的影响相对较小，相应地对相关生产、就业的影响也较小。

同时，在制定报复反制措施时，我们已经考虑了潜在负面影响，制定了补救措施。据商务部7月9日消息，“中方在研究对美征税反制产品清单过程中，已充分考虑了进口产品的替代性，以及对于贸易投资的整体影响。同时，我方将研究采取以下措施缓解、消除此次贸易战给我国企业、员工带来的影响，并欢迎社会各界、特别是受影响较为严重的企业向商务部和当地有关政府部门反映。”

上述商务部表态的措施包括，“持续评估各类企业所受影响”、“将反制措施中增加的税收收入主要用于缓解企业及员工受到的影响”、“鼓励企业调整进口结构，增加其他国家和地区的大豆、豆粕等农产品、以及水产品、汽车的进口”、“加快落实国务院积极有效利用外资、推动经济高质量发展若干意见”等。

我们可以仔细研究一下中国的对美关税报复清单。

统计

商务部6月16日发布《关于对原产于美国的部分商品加征关税的公告》，基本精神就是“同态复仇”。这份公告包含了两份报复清单，报复反制措施则都是和美国向中国商品额外加征等税率一样，对等加征25%关税。

第一份清单是从美国进口的大豆等农产品、汽车、水产品等货物。2017年，中国自美国进口的这部分货物金额约340亿美元。这部分已经从2018年7月6日起开始加征关税。

第二份清单，是从美进口的化工品、医疗设备、能源产品（包括煤炭、原油、成品油、液化石油气等）等商品，2017年，中国自美国进口金额约160亿美元。第二份清单是否执行、生效时间将视美方行动另行宣布。

按照《海关统计》表16“自部分国家（地区）进口类章金额表”，已经实施的第一份报复清单商品，主要分布在以下进口商品类章中。岛叔做了表格，建议横屏看。

表1 已生效加税的第一份清单覆盖商品

表2 视美方行动决定是否实施的第二份报复清单商品

分析

上面中方反制报复商品，可以划分为几类。

第一类纯属对国计民生没有什么影响的消费。最典型者莫过于第一份清单第503项“零售包装的狗食或猫食罐头”、第504项“零售包装的其它狗食或猫食”，中国的铲屎官们没有必要一定要给自己宠物喂美国猫粮、狗粮。

至于近年开始走红国内大城市零售市场的一些美国水果、坚果之类，尽管岛叔也喜欢，但这不是生活必需，进口额不多（7.7亿美元），也容易用国产和从其它国家的进口替代。

第二类是对国计民生非常重要，但从美国进口额目前还不多、比较容易替代的商品。民以食为天，第一份清单中的谷物、肉、水产、乳、棉花，第二份清单中的煤炭、原油、液化石油气等，都属于此类。

目前，俄罗斯、澳大利亚、阿根廷、外蒙、新西兰等国和欧洲都在争夺中国谷物、肉、水产、乳品市场，特别是新西兰、澳大利亚、西非等渔场开发的潜力还很大，中国渔业企业不妨抓住这个机会去闯荡一下，相信有关部门会支持你们。至于能源产品，中美能源业互利合作潜力巨大，只是目前双边贸易还不算特别大，依靠国产和从其它国家进口不难解决。

这一类中最值得重视的是棉花。中国是全世界最大纺织服装生产国、出口国，占有全球市场36%左右份额，我们必须防止避免报复美棉措施削弱我国纺织服装企业竞争力。

为此，美棉缺口我们除了增加国产之外，也可以从中亚、非洲等地增加进口，增加从穷国进口棉花时可以考虑对其实施一定时期的免税，作为“国际扶贫”援助措施；贸易报复增收的关税，也可拿出一部分用于缓解我们下游纺织服装企业受到的冲击。

第三类是对国计民生非常重要，从美国进口额和市场占比较高、替代难度较大的商品。最典型的就是大豆。美国大豆在华市场占有率为1/3左右，可能是在中国市场占有率最高的美国大宗货物了。

这些年，中国大豆市场上来一直是进口大豆唱主角。2017年全国豆类产量1917万吨（包括大豆和杂豆），进口大豆则高达9553万吨。之所以要进口这么多大豆，主要是用于榨油和生产豆粕饲料用于畜牧、水产养殖；如果大豆问题解决不好，我国国民肉食消费数量、价格会受较明显影响。

对此，我们已经在此前做了部署，国内加紧扩大了大豆种植面积，同时对一系列国家大豆进口实施了零关税，同时，中国还能够比较便利地从俄罗斯、阿根廷、巴西等其它国家获得替代货源。

除此之外，我国豆粕需求之所以大幅度增长，以至于我们这个大豆原产国、传统的大豆出口国变成第一大大豆进口国，关键原因之一是这些年来政府力推发展大规模现代养殖业，传统小型养殖户逐渐退出，导致自混饲料使用不断减少，工业化饲料使用量增加，豆粕需求随之增长。

在目前贸易战情况下，我们可以考虑在人口密度较低的农村地区适度放宽对传统小型养殖户的限制，这样他们可以用一部分自混饲料替代使用豆粕的工业化饲料，从而降低我国豆粕需求的压力。

第四类是有望成为国内进口替代契机的产品，典型如第一份清单中的汽车产品，第二份清单中的石化、塑料、橡胶、医疗设备等产品。

中国已经连续多年位居世界最大汽车生产国和销售市场，具有进一步扩大汽车生产和出口的巨大潜力。美国对华汽车出口，多数是在美国生产的欧洲、日本品牌汽车。我此前一再强调，美国对全世界开打贸易战，战火已经蔓延到汽车业，可能不久就会有数千亿美元贸易额汽车产品被实际加征关税；中国则在此时大幅度放宽外资政策，包括取消了在华合资汽车企业股比上限。

这意味着，不同国家的政策组合起来，很有可能创造一个外资汽车企业寻求在华出口导向型汽车生产项目投资大规模增长的机遇，这是值得中国产业界、中国全国招商引资部门密切关注和抓住的潜在机遇。

至于炼油、石化、塑料、橡胶之类产业，国内本来产能就相当巨大，限制进口，正好提高国内产能利用率。

值得一提的是第二份清单中的大型医疗设备。现在，通用电气（GE）、飞利浦、西门子三家外资公司基本上垄断了国内医院的大型医疗器械，国产货离他们还有较大差距，加征关税给了国产厂商发展契机。同时，这些进口大型医疗设备特点是高价格、高利润，因此，在加征关税情况下，建议、支持代理商与厂商交涉，由厂商承担加征关税，避免提高对医院的销售价格、进而提高医疗服务价格。

事实上，根据我向有关代理商了解的情况，通用电气公司已经向中国代理商发函声明，由该公司自己承担加征的关税，不提高代理商进货成本。这一方面可以消除提高医疗服务成本的担心，另一方面也警示国内厂商，要想赶上甚至替代巨头，必须付出足够的努力。

综上研判，可以说，中方这部分贸易反制的代价是可以承受的。如果利用得好，也可能成为某些相关高端产品国产化的契机。

文/梅新育

（商务部国际贸易经济合作研究院研究员）

责任编辑：桂强