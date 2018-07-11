原标题：受台风"玛莉亚"影响，途经郑州东站部分高铁停运

7月11日，受强台风“玛莉亚”登录影响，浙江苍南霞关暴雨如注，强风下地面的支架、海边的海鲜排挡建筑材料散落一地，澎湃新闻记者已经被吹得睁不开眼。澎湃新闻记者 张刘涛 图

7月11日，记者从郑州东站获悉：受台风“玛莉亚”影响，7月11日途经郑州东站G1908（郑州东——福州）、G2045（郑州东——厦门北）、G1902（福州——西安北）、G1904（西安北——福州）、G2046（厦门北——郑州东）、G1906（福州——郑州东）次列车停运。

据了解，中央气象台刚刚发布消息，今年第8号台风“玛莉亚”（强台风级）的中心已于今天（11日）中午9点10分前后在福建省市连江县黄岐半岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为960百帕。郑州东站受影响的列车主要集中于东南方向车次。

铁路部门提示，停运列车30日内可到各火车站窗口办理全额退票手续。从12306铁路客户服务中心网站上购买车票的旅客，如您还未换票，也可在30日内登录12306网站直接办理退票手续。建议退票的旅客不要集中到车站办理。

来源：大河报·大河客户端

责任编辑：张申