原标题：陈永灿任西南科技大学党委书记

7月10日下午两点半，西南科技大学在办公楼学术报告厅召开干部大会，宣布四川省委关于西南科技大学领导班子调整的决定。四川省委决定：陈永灿同志任西南科技大学党委书记。

省委组织部副部长邓涛，省委教育工委副书记、省教育厅党组成员李光华，省委组织部干部三处处长杨立出席会议，学校中层副职以上干部，职代会、教代会负责人，在校的省、市党代表、人大代表、政协委员，近三年退出校领导班子的同志、民主党派在校主要负责人，学校民主评议领导委员会成员，三级以上正高级专业技术职务专职教学科研人员参加会议。李光华主持会议。

会上，杨立宣读了四川省委关于陈永灿、庄天慧同志职务任免的通知（川委[2018]335号）。陈永灿同志任西南科技大学党委书记；免去庄天慧同志西南科技大学党委书记、常委、委员职务。

邓涛在讲话中说，本次调整是省委着眼于省属高校改革发展需要，统筹省属高校领导班子建设，结合西南科技大学工作实际，经过通盘考虑、深度研究做出的决定。他高度肯定了西南科技大学的办学成绩和庄天慧同志为学校发展做出的贡献。庄天慧同志熟悉高校党务工作，思路清晰，善抓重点，有很强的组织领导和驾驭全局的能力。担任西南科技大学党委书记期间，切实担负起党建工作第一责任人职责，坚定不移落实全面从严治党新要求，落实中央和省委重大决策，抓好领导班子和干部队伍建设，加强顶层设计，组织制定学校“双一流”建设方案，提出了特色发展、内涵发展、创新发展、开放发展的办学方略，推进“龙山人才强校计划”，改革人事分配制度，引进一大批海内外优秀人才，抢抓军民融合国家战略机遇，强力推进军民融合协同育人协同创新，突出国防军工特色，为高水平大学建设和办学特色奠定了坚实基础。邓涛代表省委向庄天慧同志和西南科技大学广大教职员工表示感谢，并希望庄天慧同志继续关心、支持学校的发展。

邓涛指出，陈永灿同志政治思想素质好，党性观念强，长期在高校工作，熟悉高等教育办学规律，思路清晰、视野开阔，有大局意识和开拓创新精神。担任西南科技大学校长以来，认真贯彻执行党委领导下的校长负责制，进一步明确办学定位，提出建设特色鲜明高水平大学的发展思路，科学制定学校“十三·五”发展规划，合理编制全面创新改革试验实施方案，不断推进学科结构调整和学科深度融合。材料与环境、信息与控制两个学科群获得四川省“双一流”学科建设计划，突破性实现环境友好能源材料国家重点实验室获批建设，在高水平师资队伍建设、高水平科研创新平台和高水平创新能力方面取得了关键性进展。陈永灿同志专业能力突出，有深厚的学术造诣和广泛的学术影响，在水利水电工程、生态环境建设与保护等研究领域取得系列重要成果。邓涛希望全校师生把思想和行动统一到省委的决定上来，在陈永灿同志带领下，奋力推进学校各项事业发展，取得新的进步和成绩，不辜负省委的信任和广大教职员工的期望，把西南科技大学建设成为特色鲜明高水平大学。

就学校下一步的建设发展，邓涛提出了四点希望和要求：一是要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握新时代高等教育发展的方向和遵循；二是要始终坚持办学正确政治方向，认真落实立德树人根本任务；三是要坚持以特色办学为抓手，大力推动学校改革发展；四是要强化管党治党责任，认真落实全面从严治党要求。

庄天慧在发言中感谢省委、省委教育工委、省教育厅对西南科技大学及她本人的关心关爱，感谢全校师生员工对她的理解和支持。她深情回顾了自己在西南科大与全校师生共同努力和共同战斗的日子。她表示，履职以来，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实中央和省委的决策部署，坚持社会主义办学方向，加强党的全面领导，深入推进全面从严治党，严格执行党委领导下的校长负责制，带头维护班子的团结，切实履行党委书记的责任担当。与陈永灿校长一道，团结带领班子和师生员工全面落实立德树人的根本任务，组织制定和实施学校“双一流”建设方案，坚定不移推进高质量内涵发展。强力推进龙山人才强校计划，深化人事制度改革，构建人才引育评价考核激励机制，抢抓军民融合发展战略机遇，实施民生工程。。。。。。欣喜地看到学校发展的新变化。她说，这些成绩的取得是全校师生员工共同努力拼搏的结果，是历届班子奠定的良好基础，在西南科技大学的工作经历是她人生中最为宝贵的一笔精神财富。按照组织安排，她将到四川农大工作，她会更加关注西南科大的发展，祝福学校的明天更加美好。

陈永灿对省委的充分信任和关心培养表示感谢，并深感使命光荣和责任重大。他说，西南科技大学作为四川省与教育部、国防科工局分别共建的高校，在各级领导的关心和支持下，在一代又一代西南科大人的接续奋斗中，不断发展壮大，已经成为一所办学层次完善、社会声誉良好、特色优势突显、办学实力较强的多科性大学。他指出，在“十三·五”时期，学校明确提出了建设特色鲜明高水平大学的奋斗目标，科学编制了“双一流”建设方案，明确了“强工升理精文”学科建设发展思路，学科建设取得突出成效，人才培养质量持续提升，创新创业教育和创新人才培养力度不断加大，教育国际化进程加速推进，人才制度改革进一步强化，学术影响和文化氛围不断提升，学校呈现出了蓬勃向上的良好发展态势。

“站在新的起点上，能够继续为西南科技大学事业发展贡献智慧和力量，让我倍感兴奋与鼓舞。”作为学校党委书记，陈永灿表示要努力做到：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步加强理论学习，提高政治站位，全面贯彻落实党的教育方针，始终坚持办学正确政治方向；认真学习贯彻四川省十一届三次全会精神，把办学治校与治蜀兴川再上新台阶紧密结合起来；认真履行管党治党、办学治校的主体责任；全面落实立德树人根本任务，致力建设高素质教师队伍，不断完善高水平人才培养体系。他表示，自己将保持矢志不渝的执着、永不止步的进取、敢于担当的勇毅、求真务实的笃行，准确把握高等教育发展新形势、经济社会发展新变化、学校事业发展新要求，坚持思想引领，落实行动自觉，务求工作实效，推动学校高质量内涵式发展，在建设特色鲜明高水平大学的新征程中实现新跨越，创造新辉煌。

李光华在讲话中表示，省委和省教育工委对学校新班子寄予厚望，希望新班子按照省委要求，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，认真贯彻落实省委十一届三次全会的战略部署，着力构建以党组织为核心的高校科学化治理体系，大力实施“龙山人才强校”计划，着力在内涵发展办出特色上下功夫，不断深化共建区域产学研联合办学的体制机制，全面提升办学质量，努力建设特色鲜明的高水平大学，全面服务经济社会发展和中国绵阳科技城建设，进一步推进军民融合深度发展，更好的服务国家战略，充分发挥学校的学科专业特色和人才优势，为治蜀兴川再上新台阶作出新贡献。

责任编辑：吴金明