日媒：中国给日本队加油 但日本有为中国加油过吗

原标题：日媒：中国球迷在给日本队加油，但是，日本人有为中国队加油过吗？

《日本经济新闻》7月11日文章，原题：有感于中国称赞日本足球 在俄罗斯世界杯日本队与比利时队比赛打响的7月3日凌晨，位于北京的一家体育主题酒吧，大约30名球迷围坐在大屏幕前观看比赛。开场2分钟，日本队香川真司的一记远射稍稍偏出门框，在座的各位不禁发出惋惜的声音。之后比利时发起反攻，来自这些球迷失望的叫声不绝于耳。

中国球迷在给日本队加油！？

看着这些兴奋的球迷，笔者回过神来忽然意识到这是在中国。这里的大部分球迷都是中国人，却让人感觉仿佛置身于东京的体育酒吧。难不成中国球迷在为日本队加油助威？

一开始的疑问很快变成确信。每当日本队球员成功传球，酒吧里便响起欢呼声，而当比利时队发起反攻，则是阵阵惋惜声。没错！他们在深夜2点专门来到体育酒吧给日本队加油。

当两队均无进球的上半场结束后，笔者和坐在旁边的6位20多岁年轻男女聊了起来。“你们好像在为日本队加油是吗？”。留着蘑菇头的小伙笑着说“是的。因为日本队是唯一一支打进16强的亚洲球队。是亚洲之光”。

另一位小伙子说“我彩票买了日本队赢”，笔者不禁自嘲似的开玩笑说：“因为买日本队赔率高吗？”，他应声回答“不是、不是。是为了亚洲的足球友谊”。坐在他一旁看上去像女友的姑娘也笑着说“我们支持日本队”。

这间酒吧位于三里屯。这里是关心外国文化的中国年轻人聚集的较为开放之地。酒吧里一大杯生啤售价50元，来这里玩的也基本上都是生活条件比较好的人们。他们不过是14亿中国人的极少部分。笔者一边在为他们给日本队加油而高兴，一边设法让自己冷静下来。

中国媒体对日本队赞赏有加

然而，现实稍微出乎人的意料。因为就连中国官媒也对日本队赞赏有加。《人民日报》7月4日（15版）刊载的一篇文章表示，“日本队即便输掉了比赛，也可以昂首离开，他们娴熟的团队配合、细腻的脚下技术、强大的心理素质，已经逐渐缩小与强队的差距，具备了‘掰手腕’的底气。日本队，给群星云集的比利时队上了一课”。

中央电视台也称赞日本队“虽败犹荣”，评价日本队主教练西野朗是一个能够挖掘出每个球员潜能的教练。甚至还介绍了多年前其带领日本队击败巴西队的“迈阿密奇迹”。在关系到日本队是否能晋级淘汰赛的与波兰的一役中，在比赛最后时刻日本队球员消极倒脚的行为招致了部分媒体的批评，不过即便当时，《人民日报》也表示，日本队“延续亚洲希望”。

一名中国记者在自己博客中，将香川真司和乾贵士等选手比作人气足球漫画《足球小将》中的出场人物，表示大空翼和若林源三还在成长。相信总有一天黄种人也能夺得世界杯的冠军，表达了对黄种人居多的亚洲足球的期待。

众所周知，中国希望提升足球的水平。不过2014年和2018年的世界杯，中国都未能获得入场券。希望拥有一支实力强劲的足球队、希望打进世界杯——中国人的这种心情似乎转化为给同为亚洲国家的日本队加油。也许背后还存在其他一些因素，包括中日关系出现改善使得球迷可以无压力地为日本队加油，还有中国政府希望通过官媒促进民众改善对日感情等。

反过来看，日本人有为中国队加油过吗？中国在乒乓球上拥有超强实力，但是相比成为加油的对象，中国乒乓球被日本视为想要跨越的一堵高墙。在亚洲实力较弱的男子100米短跑方面，中国选手苏炳添多次跑进10秒以内，但是在日本并未引起很大关注。

看着日本队与比利时队的比赛结束后，立刻转换心情并快步离去的中国人的身影，笔者不禁思索在什么条件下才会出现日本人称中国是“亚洲之光”的状况呢？（作者：永井央纪）

责任编辑：桂强