花旗：未来几年或将有数万亿美元资本流入中国

原标题：花旗：未来7-8年或将有数万亿美元资本流入中国市场

据中国证券网报道，中国证监会7月8日起就《证券登记结算管理办法》等相关规定修改草案向社会公开征求意见，旨在进一步扩大外国投资者开立A股账户的范围。花旗银行个人金融银行财富管理部投资策略部主管吴晶晶在接受采访时透露，花旗相关分析师预测，未来7-8年，全球或将有数万亿美元资本流入中国市场。

责任编辑：吴金明