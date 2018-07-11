原标题：中国姐妹日本被杀案再开庭 检方要求判处被告死刑

[环球网报道 记者 姜惠敏]据日本共同社7月11日报道，日本无业人员岩崎龙也涉嫌杀害中国籍姐妹案当日在横滨地方法院再次开庭。日本检方以“属于有计划的极其残暴行为”为由，要求判处被告岩崎死刑。横滨地方法院将于20日宣判结果。

据报道，检方认为，姐姐提出的“假结婚”要求激怒了岩崎，他因此策划了杀人。但原告律师主张无罪，辩称姐姐由于在留资格到期，计划与妹妹佯装失踪。岩崎虽为两人的计划提供了帮助，但与姐妹被杀案毫无干系。

据《日本经济新闻》此前报道，因涉嫌将中国籍姐妹二人杀害并抛尸山林，日本检方以杀人和弃尸等罪名对岩崎龙也提起公诉。起诉书称，2017年7月6日，被告人岩崎闯入中国籍姐妹位于横滨市中区的公寓，将二人杀害后利用行李箱运出遗体，并于7日遗弃在神奈川县秦野市的山林中。横滨地方法院7月3日对此案进行了首次公审。在首次公审中，岩崎拒绝认罪，称起诉内容“完全错误”，辩方主张岩崎无罪。

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