云南贡山县腊咱村发生泥石流 已转移安置26户66人

原标题：云南贡山县腊咱村发生泥石流 未造成人员伤亡 已转移安置26户66人

据云南怒江州贡山县委宣传部消息，受连日来强降雨影响，7月10日下午13：33分左右，贡山县普拉底乡腊咱村腊咱河发生泥石流灾害，造成福贡至贡山道路中断，未造成人员伤亡。

灾情发生后，贡山县委、县政府高度重视，县委副书记赵在良等领导及时到达灾害现场查看灾情，并指导抢险救灾工作。同时，普拉底乡党委政府、国土、公安、消防、水务、交运、民政、边防派出所等相关部门立即在现场开展隐患排查、抢险救灾工作，并紧急转移安置农户26户66人。

就做好灾害抢险救灾工作，贡山县领导要求，要妥善做好受灾群众安置工作，及时安抚受灾群众情绪，并加强隐患监测，做好排险工作，要尽快保通交通，确保通行安全。

目前，灾害没有造成人员伤亡，具体受灾情况正在统计中，现在正在开展道路抢通和路面清淤工作，具体通行时间还无法确定。（央视记者 陶世飞 图片提供 杨杰）

责任编辑：桂强