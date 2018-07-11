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重庆南岸区检察院检察长涉严重违纪违法接受调查

重庆南岸区检察院检察长涉严重违纪违法接受调查
2018年07月11日 12:00 澎湃新闻
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　　原标题：重庆南岸区检察院检察长杨春畅涉嫌严重违纪违法接受审查调查

　　重庆市南岸区人民检察院党组书记、检察长杨春畅涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　杨春畅简历

　　杨春畅，男，汉族，1966年8月出生，四川宣汉人，大学本科学历，1987年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党。

　　1983.09—1987.07 西南政法学院法律专业学习

　　1987.07—1995.06 四川省重庆市大渡口区人民检察院助理检察员、副主任科员、检察员

　　1995.06—1997.03 四川省重庆市大渡口区人民检察院批捕科副科长

　　1997.03—1997.06 四川省重庆市大渡口区人民检察院反贪局副局长（主持工作）

　　1997.06—2000.11 重庆市大渡口区人民检察院反贪局副局长（主持工作）（其间：1998.02—2000.02西南政法大学刑法专业研究生课程班学习）

　　2000.11—2007.02 重庆市大渡口区人民检察院副检察长，2004.06正处级（其间：2001.02—2002.01挂职任重庆市人民检察院控申处、公诉处副处长）

　　2007.02—2009.05 重庆市大渡口区综合行政执法局党组书记、局长

　　2009.05—2011.09 重庆市大渡口建桥工业园区党工委副书记、管委会办公室主任（正处级）

　　2011.09—2011.12 重庆市大渡口区人民检察院检察长

　　2011.12—2012.02 重庆市万州区人民检察院党组书记、副检察长、代理检察长

　　2012.02—2016.10 重庆市万州区人民检察院党组书记、检察长

　　2016.10—2017.01 重庆市南岸区人民检察院党组书记、副检察长、代理检察长

　　2017.01— 重庆市南岸区人民检察院党组书记、检察长，2017.06二级高级检察官

 

责任编辑：吴金明

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