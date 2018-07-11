四川启动II级防汛应急响应 德阳首发地质灾害红警

原标题：四川启动II级防汛应急响应，德阳绵阳广元首发地质灾害红警

7月11日，四川德阳市境内出现持续降雨天气，消防官兵转移被困村民。中新网 图

今天早高峰降雨增强，成都发布暴雨橙色预警信号。

7月11日上午，记者从四川省防汛抗旱指挥部获悉：自当日10时起，启动全省II级防汛应急响应。这也是近年来首次启动该级别应急响应。

目前，四川境内大渡河、涪江、岷江、嘉陵江、沱江、雅砻江等江河有14个干流站、13个支流站出现超警戒或超保证水位，其中涪江干流出现超50年一遇的洪水。

据气象部门预计，降雨仍将持续，防汛形势十分严峻。

7月10日，记者从四川省防汛抗旱指挥部获悉，5月1日入汛以来，全省降水量较常年均值偏多40%，位居历史同期第一位，是有记录以来最高的一年。其中，成都、德阳、绵阳、广元、眉山、乐山、阿坝偏多5成到1倍。

“当前的主雨区是近半个月来第三次遭受强降雨袭击，加剧了形势严峻性。” 四川省防指相关负责人介绍，预测表明，10日20时~11日20时，广元、绵阳、德阳、成都、雅安、眉山6市及乐山市北部、阿坝州漩映地区有暴雨，雨量60~80毫米，局部地方有大暴雨，雨量180~220毫米，个别地方将超过250毫米。

而这些区域，此前已经连续经历“6.26”、“7.2”等区域性暴雨过程。这也加剧了水利防洪工程的水损水毁状态、各类水库特别是小型水库的吃紧程度，以及土壤的饱和度导致山洪地质灾害的高风险性，江河洪水的持续高水位带来的压力也同时增加。

7月10日，封面新闻记者从四川省地质灾害应急指挥部了解到，7月10日20时至7月11日20时，四川省11个市州发生地质灾害气象风险较高，其中德阳、绵阳、广元部分区县发布红色预警（1级预警，警报级），需密切注意。这也是四川今年首次发布红色预警。

于此同时，成都市旅游局提醒，请各旅行社立即暂停组团前往灾害预警区域，已成团的要立即取消和疏散；请预警区域内沿山沿河的A级旅游景区、星级农家乐（乡村酒店）及有水上项目的旅游饭店等经营单位要立即暂停营业，果断疏散转移游客和从业人员。

下了一夜的暴雨，让人焦心，四川多地再次出现险情，多条高速关闭、多趟列车停运。

成都已现地灾险情4处，转移群众近万人

7月11日，记者从成都市人民政府防汛抗旱指挥部办公室悉，7月10日20时至11日6时，成都市大部地方出现强降雨，除大邑、新津、邛崃、蒲江为大雨，其他区（市）县均达到暴雨，个别大暴雨。

根据成都市国土局地灾办报告，成都全市共发生地质灾害险情4处（都江堰市2处，天府新区1处，崇州1处），均为小型，无人员伤亡。

截至目前，成都全市共转移受威胁群众9672人（其中彭州市3147人，都江堰市2651人，崇州市2233人，大邑县227人，邛崃市86人，蒲江县150人、龙泉驿区550人，金堂县628人），游客79人（彭州市）。

据水文预报，今天下午16时三皇庙洪峰流量将达6900立方米/秒。为全面做好7月10日至11日全市可能发生的区域性强降雨天气过程的侵袭，成都市要求全力做好江河洪水、山洪地质灾害、城市内涝的防范应对，千方百计降低洪涝灾害损失。

11日7时15分，成都市气象台发布暴雨橙色预警信号：目前成都主城区、青白江的部分地方过去三小时降雨达50毫米以上，预计未来3小时内，上述地方的降雨仍将持续，部分地方仍有暴雨。

阆中古城洪水警戒线超7.35，嘉陵江沿线正在泄洪

7月11日，受上游强降雨影响，嘉陵江南充阆中段水线上涨。

封面新闻记者从阆中防汛办获悉，上午7时许，在阆中古城华光楼码头处的洪水警戒线上，洪水已经超过警戒线7.35米。

据相关部门介绍，受上游强降雨影响，亭子口电站于11日上午八时许加大下泄流量，约13000m3/s，预计到达阆中境内十点左右。

广元青川一家三口被埋，经9小时救援3人遗体被找到

7月11日，记者从广元市国土资源局汛期地质灾害防治应急指挥部获悉，10日23点20分，发生青川县建峰乡碾子村田家湾发生的小型滑坡已经导致3间房屋垮塌，3人失踪。

经过9小时救援，一家三口遗体被挖出一位被找到的是21岁大女儿白玉婷。消防战士冒险在滑坡体上用生命探测仪探测，房屋楼板下未发现生命迹象。

滑坡体周边还有险情，浑浊的地下水从滑坡体多处不断外涌。一个多小时后，43岁的白天葵及其41岁的妻子王艳的遗体被陆续找到，取出。

二绕、成绵、成绵复线高速全线封闭，全省80余个收费站因雨临时关闭

7月11日9时，记者从四川省交通运输厅高速公路管理局获悉，截至今天8时，全省7条高速公路80余个收费站因大雨临时性关闭，雨水主要集中在成都绵阳一线。

具体为：

G42沪蓉高速成南段，义和站至竹篙站入口，因大雨收费站关闭；

S2成巴高速公路成德南段，青白江站至古井站入口，因大雨收费站关闭；青白江站出口（成都至巴中方向），因路面积水收费站关闭；

G4202二绕高速，全线入口，因大雨收费站关闭；

G5京昆高速成绵段，新都站至八角站、黄许站至金山站入口，因大雨收费站关闭；绵广段，绵阳站至二郎庙站入口，因大雨收费站关闭；绵广段，二郎庙站出口，因地方路暴雨中断，收费站关闭；广陕段，棋盘关站入口，因大雨禁止危化品车通行；

G93成渝环线高速绵遂段，仙海站入口、松垭站至三台站入口（遂宁至绵阳方向），因大雨收费站关闭；

S1成绵复线高速，全线入口，因大雨收费站关闭；

G4201绕城高速，锦城湖C站入口，因防汛抢险对所有货车管制；

G4215蓉遵成都站关闭

宝成铁路因暴雨暂时封锁，多趟列车停运晚点

今早7时许，受持续暴雨水害影响，宝成铁路多个区间雨量超标，为确保列车运行安全，铁路部门封锁线路巡查排险。途经该区段的旅客列车不同程度晚点。

此外，受持续降雨影响，今天铁路多趟列车停运，具体有：贵阳北-厦门北G1686/7次、厦门北-贵阳北G1688/5次、重庆北-福州D2228/5次、福州-重庆北D2226/7次、福州-重庆西G1756/7/6次、福州-重庆西G1756/7/6次、重庆西-福州G1755/8/5次、福州-成都东D2242/3次、成都东-福州D2244/1次，成都-广元K9440/37次停运、广元-成都K9438/9次

双流机场发布今夏第4次，大面积延误黄色预警

7月11日早晨，记者从成都双流国际机场获悉，从昨晚10：30至今晨03：00，机场再次遭遇雷暴天气袭击，在昨晚今晨先后持续4个半小时的雷暴并伴中阵雨天气中，共导致16个进港航班备降周边机场，19个进出港航班被取消，致使近1万名旅客出行受阻，滞留于机场。

对此，机场在今晨01：12发布了灾害性天气预警信息的基础上，于今早06：30发布大面积航班延误预警信息，并于06：49将大面积航班延误升至黄色预警，这是成都机场在今夏第4次发布大面积航班延误黄色预警信息，如此高的频率，在成都机场非常少见。与此同时，西南空管局气象部门也发布了雷暴伴中阵雨天气警报预警。

来源：“华西都市报”微信公众号

责任编辑：张申