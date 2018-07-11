原标题：台风“玛莉亚”已致福建18.76万人受灾
新京报快讯（记者张彤）今年第8号台风“玛莉亚”，于今日（11日）9时10分前后在连江沿海登陆，午间记者从福建省民政厅官网获悉，截至11日11时统计，受台风影响，8个设区市及平潭综合实验区48个县（市、区）受灾，受灾人口18.76万人，紧急转移安置15.45万人。由于部分县（市、区）电力及网络中断，目前正多方努力以进一步取得联系，灾情仍在统计之中。根据灾情发展态势，福建省减灾委、省民政厅于11日11时紧急启动省级自然灾害救助Ⅲ响应。
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