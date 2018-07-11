日媒:日本主教练收到中超球队邀请 或赴中国执教

原标题：日媒：日本队主教练已收到若干中超球队邀请，或赴中国执教

9日，于本月退任的日本足球队教练西野朗可能收到了来自中国俱乐部的邀约。原本西野教练在中国就有一定知名度，加上他率日本队杀入了世界杯16强，因此对他执教能力的评价又再一次得到了提升。有业内人士证实了这一猜测，“目前有多家中国俱乐部都注视着，注目着西野教练的动向”。

▲日本媒体的报道

西野教练之所以能够获得如此高的评价，其中一个原因在于，他在短时间内集结了日本队。西野教练是在世界杯开赛2个月前，接替哈利霍季奇执教日本队的。在世界杯开赛前的测试在中，未能取得成绩，人们不禁对日本队的表现显露出了不安。然而在本次世界杯上，西野教练带领日本队时隔两届世界杯，历史上第三次闯入16强。

▲日本队主教练西野带领日本队闯进16强

过去曾担任日本队主帅的冈田武史教练，在10年南非世界杯上带领日本队闯入16强，受到高度评价后2012年执教了中国俱乐部——杭州绿城队。如果此次西野教练正式接受中国俱乐部邀约，前去执教的话，那就是“和冈田如出一辙了”

责任编辑：桂强