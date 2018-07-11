北京地铁4号线早高峰故障 乘客出站可开延误证明

原标题：北京地铁4号线早高峰期间故障 乘客出站时可去开延误证明
7月11日早上，京港地铁官方微博通报称，北京地铁4号线开往安河桥北站的一列车，运行至菜市口站区间发生故障，部分列车行车间隔加大。一名在菜市口站等车的乘客称，有一辆列车停在菜市口进站处，车上的人下不来，车下的人上不去，列车约1小时后通行。不少乘客表示上班将迟到，地铁工作人员称，出站时可在售票处开具延误证明，刷卡进站后无法上车又暂时无法出站的乘客也可以退票。8点56分列车故障排除，运营秩序正逐步恢复。
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