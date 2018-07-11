上半年14省会城市调整书记市长:郑州市长两度空缺

原标题：14省会城市调整书记市长 26名“70后”担任地市主要领导

2018年上半年，地市人事调整频繁，14个省会城市“换帅”，北京、天津、江苏、山东、重庆均有十地及以上调整党政主要领导。

14个省会城市调整书记市长 两个“一把手”职务空缺待补

截至6月30日，全国27个省会（首府）城市中已有14个调整党政主要领导，湖北武汉市委书记、河南郑州市市长职务暂时空缺待补。

表：27个省会（首府）城市党政主要领导一览

注：红色为2018年调整

除空缺的武汉市委书记外，杭州、济南、贵阳三地市委书记均系2018年新调整，其中，杭州、济南市委新书记系本省官员履新，浙江省委常委、温州市委书记周江勇任杭州市委书记，济南市市长王忠林任济南市委书记；贵阳市委新书记系异地交流任职，广西壮族自治区党委常委赵德明任贵阳市委书记，此次履新也是赵德明首次异地交流任职。

政府方面，2018年已有13个省会（首府）城市调整市长，其中，江苏南京市市长蓝绍敏、山东济南市市长孙述涛、湖北武汉市代市长周先旺此前均担任副省长职务。目前，全国27名省会城市市长中有5名由副省长转任，除以上3名领导外，还有辽宁沈阳市市长姜有为、广东广州市市长温国辉。

上半年，郑州市市长职务经历了两度空缺。在郑州市原市长程志明调任黑龙江省副省长之后，河南商丘市委书记王战营曾于2018年2月5日代理市长职务。数日后，官方信息显示，王战营已回到商丘出任市委书记，郑州市市长职务再度回复空缺状态。

“70后”干部渐担重任 94人担任地市党政“一把手”

放眼全国，随着干部年轻化的加速，越来越多的“70后”年轻干部开始走向地市党政一把手的位置，甚至走向更高位置。如曾被誉为“江西首位70后地级市委书记”的刘捷已升任副省级干部，先后担任江西省委常委、省委秘书长，贵州省委常委、省委秘书长；“江苏首个70后设区市市长”费高云已升任江苏省副省长。

而在2018年上半年，已有26名“70后”干部履新地方党政主要领导。截至6月30日，全国已有94名“70后”地市党政“一把手”。其中，“75后”干部有4人，分别是：山东德州市市长陈飞，1975年1月生人；湖北襄阳市市长郄英才，1975年9月生人；重庆云阳县县长覃昌德，1976年5月生人；浙江台州市代市长张晓强，1975年11月生人。

据记者梳理，94名“70后”地市党政“一把手”中，19人担任市委书记职务。北京顺义区，天津和平区、河北区，广东潮州市，重庆忠县等6地党政“一把手”均系“70后”干部。

翻阅他们的简历，记者发现拥有高学历、丰富的基层工作经验是他们的共同特点。94名干部中36人拥有博士学位，39人有过共青团系统工作经验，76人长期在本省份任职，无异地交流任职经历。

（文中数据均截至2018年6月30日）

责任编辑：张申