四川暴雨河水暴涨 铁路部门调集货运列车压住桥梁

原标题：洪水冲击宝成铁路大桥 两列重载货运列车上桥压住桥梁
封面新闻讯（记者 李智见习记者 钟晓璐）7月11日上午，因四川地区持续强降雨，绵阳市境内涪江流域水位迅速上涨，对宝成铁路涪江大桥造成影响。
据了解，水情发生后，中国铁路成都局集团有限公司迅速启动防洪应急预案和险情处置联动协调机制，一方面积极向四川省人民政府防汛抗旱指挥部寻求泄洪支持，降低流域水位。
另一方面，成都局集团公司调集两列超45节编组的重载货物列车上桥，通过采取“重车压梁”的方式增强桥梁自重，提高洪峰对桥墩冲刷时的梁体稳定性。
据了解，此次压梁的重车均由铁路专用卸砟车组成，俗称“老K车”，车厢里装载的均为铁路道砟。每辆车的砟石的重量在70吨左右。
图为，57002次货物列车对绵阳北至石马坝区间的涪江铁路大桥进行压梁。
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