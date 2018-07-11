美媒评美国对华征税：这是世界杯第10个乌龙球

原标题：美媒：世界杯有了9个乌龙球 美国这是第10个！这就是在自我伤害

从今年6月1日起，美国对欧盟单方面加征钢铝产品关税，到近期美国挑起对华经贸摩擦，美国的种种贸易保护主义举措引起了多国的反对。美国《大西洋月刊》的高级编辑德雷克·汤普森在一档电视谈话节目中形容：“世界杯有了9个乌龙球，美国这是第10个。”

美媒：中美经贸摩擦 美国将遭受巨大损失

近期，美国一些主流媒体纷纷关注中美经贸摩擦会给美国带来的影响，有分析认为，贸易战很可能会对今年11月即将到来的美国中期选举产生影响，特朗普如果坚持贸易战，很可能将面临来自选民和共和党内部的政治压力。

《大西洋月刊》高级编辑 德雷克·汤普森：

今年夏天世界杯目前有9个乌龙球，这在历史上已经很高了，这是第10个“乌龙球”。尽管美国队没有参赛，但我们依然来了一个“乌龙球”，中国跟关税有关系的87%的电脑公司，都不是中国公司，其中很多是美国公司。

受中国大豆关税影响的美国30个地区里，有25个地区投票给了特朗普，这就是在自我伤害，我们用对自己征税的方式来惩罚中国。

美国共和党人、阿肯色州州长在接受全国广播公司财经频道采访时表示，农业是阿肯色州的第一大产业，作为反制措施，中国向美国大豆征收25%的关税，将会导致阿肯色州大豆出口的收益下降三分之二。

美国阿肯色州州长 哈钦森：

我们依赖于出口海外市场，特别是农产品方面，我们不仅被美国加的关税伤害，同时还被反制关税伤害。

美贸易保护主义举措遭北欧反对

近期，美国采取的一系列单边贸易保护举措引发了北欧国家的广泛争议。近日，芬兰外贸与发展部长表示，美国把钢铝产品威胁美国国土安全作为加征关税的理由非常牵强。

相比芬兰，丹麦的经济损失更大，因为除钢铝产品外，丹麦还是重要的汽车零部件供应方。据丹麦工业联合会预计，关税问题将导致丹麦出口损失达两亿人民币。

而作为铝制品大国的挪威，也同样受到了关税问题带来的冲击。挪威全国工商联国际事务部主任米勒表示，美国对欧盟加征钢铝关税问题可以通过欧盟机制协调解决，然而美国违反世贸规则，对从中国进口的约340亿美元商品加征关税，这才是他最担心的。

挪威全国工商联国际事务部主任 米勒：

当今社会，生产和贸易关联比以往更紧密，对贸易施加关税壁垒，甚至是关闭经贸往来对谁都没有好处。

责任编辑：桂强