原标题：中国银行开平支行案主犯许超凡被从美国强制遣返

2018年7月11日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

许超凡，男，中国银行广东省开平支行原行长，涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元，2001年外逃美国，国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作，许超凡于2003年被美方羁押，并于2009年在美被判处有期徒刑25年。

在中央反腐败协调小组的领导下，中央追逃办统筹各方力量，发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用，以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件，双方密切协作，全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下，许终于接受遣返安排。截至目前，办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。

许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果，也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持有逃必追、一追到底，加强反腐败综合执法国际协作，持续强化对腐败犯罪分子的震慑。

中央追逃办负责人表示，将进一步加大与有关国家的合作力度，将追逃追赃天网织牢织密，绝不放过任何一个外逃腐败分子。

责任编辑：桂强